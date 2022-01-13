Bottas, arka arkaya 4. kez Arctic Rally'e katılacak

Yeni sezonda Alfa Romeo'ya katılacak olan Bottas, birkaç gün içerisinde takım ve tulumunu giyerek işe başlayacak. Fakat bir F1 aracının içerisinde değil, bir ralli aracını sürüyor olacak.

Finlandiyalı pilot, ralliyi oldukça seviyor ve son yıllarda, sezon öncesinde gerçekleştirilen Arctic Rally'de düzenli olarak yer almıştı.

Ülkesi Finlandiya'da oldukça ünlü olan bu etkinliği epey seven Bottas, 2022 sezonu öncesinde de yine bu deneyimi yaşamaya karar verdi.

Rovaniemi şehrinin yakınlarında gerçekleştirilecek bu etkinliğe arka arkaya dördüncü kez katılacak olan Bottas, Citroen CS3 WRC'nin direksiyonuna geçecek. Yardımcı pilotu, 2000'li yılların başında Marcus Grönholm'le de çalışan Timo Rautiainen olacak.

Bottas, ilk yılında M-Sport tarafından tarafından yönetilen ve o yıl Côte d'Azur rallisinde de kullanılan bir Ford Fiesta WRC Plus kullanmıştı. 2020'den itibaren Citroen'e geçti.

Cuma günü başlayacak ve cumartesi günü de devam edecek etkinliğe çok sayıda isim katılacak.

Geçen yılki etkinliği dokuzuncu bitiren Bottas'ın F1'den emekli olup, ralliye geçebileceği iddia edilmiş ancak Fin pilot böyle bir şey olmadığını, rallinin kendisi için sadece bir "pahalı bir hobi" olduğunu belirtmişti.

Bottas, F1'de uzun süredir birlikte çalıştığı Mercedes'ten ayrıldı ve yeni sezonda Alfa Romeo ile mücadele edecek.