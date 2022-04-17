Bodrum Rallisi'nde pazar sabahı yangın nedeniyle iptal edildi

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanından yapılan seremonik start ile başladı

Pilotların, 16 Nisan Cumartesi günü Termera (Yeniköy), Sibda (Pınarlıbelen) ve Telmessos (Güvercinlik), 17 Nisan Pazar günü ise Madanasa (Cennet Koyu), Pedasa (Üst Konacık) ve Thiangela (Çamarası) olmak üzere 6 farklı özel etabı ikişer kez geçmeleri planlanıyordu.

Ralli normalde bugün 09.48'de yapılacak Madnasa etabıyla devam edecekti fakat Dereköy'de çıkan yangından ötürü başlangıçta araçların çıkışı bir saat ertelendi.

Kısa bir süre sonra da sabahki ilk geçişlerin iptal edildiği duyuruldu.

Ralli, öğleden sonra yapılacak etaplarla kaldığı yerden devam edecek.

Şu anda genel klasmanda Orhan Avcıoğlu'nun liderliği bulunuyor.