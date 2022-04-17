Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / 2022 Bodrum Rallisi başladı Sonraki / Bodrum Rallisi sona erdi ve kazanan Orhan Avcıoğlu oldu!
Ralli Haberler

Bodrum Rallisi'nde pazar sabahı yangın nedeniyle iptal edildi

Bodrum Rallisi'nde pazar sabahı yapılması planlanan etaplar Dereköy'de çıkan yangın nedeniyle iptal edildi.

Ekleyen:
Bodrum Rallisi'nde pazar sabahı yangın nedeniyle iptal edildi
Haberi dinle

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası, Cumartesi günü Bodrum Belediye Meydanından yapılan seremonik start ile başladı

Pilotların, 16 Nisan Cumartesi günü Termera (Yeniköy), Sibda (Pınarlıbelen) ve Telmessos (Güvercinlik), 17 Nisan Pazar günü ise Madanasa (Cennet Koyu), Pedasa (Üst Konacık) ve Thiangela (Çamarası) olmak üzere 6 farklı özel etabı ikişer kez geçmeleri planlanıyordu.

Ralli normalde bugün 09.48'de yapılacak Madnasa etabıyla devam edecekti fakat Dereköy'de çıkan yangından ötürü başlangıçta araçların çıkışı bir saat ertelendi.

Kısa bir süre sonra da sabahki ilk geçişlerin iptal edildiği duyuruldu.

Ralli, öğleden sonra yapılacak etaplarla kaldığı yerden devam edecek.

Şu anda genel klasmanda Orhan Avcıoğlu'nun liderliği bulunuyor.

 
paylaşım
yorumlar
2022 Bodrum Rallisi başladı
Önceki haber

2022 Bodrum Rallisi başladı
Sonraki haber

Bodrum Rallisi sona erdi ve kazanan Orhan Avcıoğlu oldu!

Bodrum Rallisi sona erdi ve kazanan Orhan Avcıoğlu oldu!
Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Aybike Simay Erden
Albon, orta grup mücadelesinin "sinir bozucu bir şekilde yaklaştığını" düşünüyor
Formula 1

Albon, orta grup mücadelesinin "sinir bozucu bir şekilde yaklaştığını" düşünüyor

Tost, AlphaTauri'nin dayanıklılık sorunlarına çok şaşırmış
Formula 1

Tost, AlphaTauri'nin dayanıklılık sorunlarına çok şaşırmış

Türkiye Ralli Şampiyonası'nı Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları domine etti!
TÜRK SPORCULAR

Türkiye Ralli Şampiyonası'nı Castrol Ford Team Türkiye'nin genç pilotları domine etti!

Son Haberler

Bodrum Rallisi sona erdi ve kazanan Orhan Avcıoğlu oldu!
Ralli Ralli

Bodrum Rallisi sona erdi ve kazanan Orhan Avcıoğlu oldu!

Bodrum Rallisi'nde pazar sabahı yangın nedeniyle iptal edildi
Ralli Ralli

Bodrum Rallisi'nde pazar sabahı yangın nedeniyle iptal edildi

2022 Bodrum Rallisi başladı
Ralli Ralli

2022 Bodrum Rallisi başladı

Bottas, arka arkaya 4. kez Arctic Rally'e katılacak
Ralli Ralli

Bottas, arka arkaya 4. kez Arctic Rally'e katılacak

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.