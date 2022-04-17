Bodrum Rallisi sona erdi ve kazanan Orhan Avcıoğlu oldu!

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Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Bodrum Rallisi'nin ilk gününü, Toksport WRT sürücüleri Orhan Avcıoğlu ve Burçin Korkmaz lider tamamladı.

Yine aynı takımdan Cem Alakoç ve Emir Şahin ikinci sırada yer alırken, Castrol Ford Team Türkiye'nin genç yıldızlarından Ali Türkkan ve Burak Erdener üçüncü bitirdi.

Bodrum Rallisi'nde 17 Nisan Pazar günü Madanasa (Cennet Koyu), Pedasa (Üst Konacık) ve Thiangela (Çamarası) olmak üzere 6 farklı özel etabı ikişer kez geçmeleri planlanıyordu.

Fakat Dereköy'de çıkan yangından ötürü bugünkü etaplar koşulamadı ve dün elde edilen zamanlar sonucu belirlemiş oldu.

Böylece Bodrum Rallisi'nde kazananın Torksport WRT sürücüsü Orhan Avcıoğlu olduğu resmileşti.

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