Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
15 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
35 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Postponed
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
64 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
45 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu
Ralli / Son dakika

Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra dönüyor

Ekleyen:
, Editör

Bodrum, hasret kaldığı motor sesine 27 yıl sonra tekrar kavuşuyor.

Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra dönüyor

Bodrum Tanıtma Vak ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu arasında gerçekleşen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla beraber Bodrum Rallisi, 2021 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk ayağı olacak.

Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek ilk ralli olacak ve etkinlik BOTAV ve Karya Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek.

2021 Demir Berberoğlu sezonunun ilk organizasyonu olacak Bodrum Rallisi, 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2021 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk yarışı olan organizasyon, 10 Nisan Cumartesi günü 18:30’da düzenlenecek açılış kokteyli ve start seremonisi ile başlayacak.

Servis alanı ve ralli merkezi olarak TED Bodrum Koleji'nin kullanılmasına karar verildi.

Ralli, 11 Nisan Pazar günü Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesinde düzenlenecek 6 özel etabın geçilmesinin ardından sona erecek. Etkinlik sonrası finiş ve podyum seremonileri de yapılacak.

Yüksek katılıma sahne olması beklenen organizasyonun, aynı zamanda Bodrum için yaz sezonunun başlangıcı olması da hedefleniyor.

Etkinliğe dair daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

paylaşım
yorumlar
AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu

Önceki haber

AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Ralli
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull: "Mercedes, testlerde daha fazla yakıt yüküyle çalıştı"

2s
2
Formula 1

Marko: "Perez, yarış simülasyonunda en hızlısıydı"

2s
3
Formula 1

Suudi Arabistan, 2021 pistini yarın tanıtacak

32 dk
4
Formula 1

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

15s
5
Formula 1

Haas: "Mazepin öncelikli olmayacak"

1s
Son Haberler
Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra dönüyor
TRŞ

Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra dönüyor

23dk
AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu
TRŞ

AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu

30 Oca 2021
Bottas, Citroen C3 R5 ralli aracını test etti
F1

Bottas, Citroen C3 R5 ralli aracını test etti

18 Eki 2020
Türkiye Ralli Şampiyonası Marmaris’te Başladı
TRŞ

Türkiye Ralli Şampiyonası Marmaris’te Başladı

25 Eyl 2020
Murat Bostancı, Türkiye Rallisi özel röportaj
WRC

Murat Bostancı, Türkiye Rallisi özel röportaj

14 Eyl 2020
Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Suudi Arabistan, 2021 pistini yarın tanıtacak
Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, 2021 pistini yarın tanıtacak

Haas: "Mazepin öncelikli olmayacak"
Formula 1 / Son dakika

Haas: "Mazepin öncelikli olmayacak"

Red Bull: "Mercedes, testlerde daha fazla yakıt yüküyle çalıştı"
Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Mercedes, testlerde daha fazla yakıt yüküyle çalıştı"

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull: "Mercedes, testlerde daha fazla yakıt yüküyle çalıştı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "Mercedes, testlerde daha fazla yakıt yüküyle çalıştı"

Marko: "Perez, yarış simülasyonunda en hızlısıydı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Perez, yarış simülasyonunda en hızlısıydı"

Suudi Arabistan, 2021 pistini yarın tanıtacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Suudi Arabistan, 2021 pistini yarın tanıtacak

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Pozitif olmamız için sebepler var"

Haas: "Mazepin öncelikli olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas: "Mazepin öncelikli olmayacak"

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Pirelli: "F1 araçları geçen seneki kadar hızlı olacaklar"

Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra dönüyor
Ralli Ralli / Son dakika

Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra dönüyor

Vettel: "Sürüş tarzımla ilgili konu bağlamı dışına çıkarıldı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Sürüş tarzımla ilgili konu bağlamı dışına çıkarıldı"

Son Haberler

Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra dönüyor
TRŞ Ralli / Son dakika

Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra dönüyor

AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu
TRŞ Ralli / Son dakika

AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu

Bottas, Citroen C3 R5 ralli aracını test etti
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, Citroen C3 R5 ralli aracını test etti

Türkiye Ralli Şampiyonası Marmaris’te Başladı
TRŞ Ralli / Yarış raporu

Türkiye Ralli Şampiyonası Marmaris’te Başladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.