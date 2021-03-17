Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra dönüyor

Bodrum Tanıtma Vak ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu arasında gerçekleşen görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla beraber Bodrum Rallisi, 2021 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk ayağı olacak.

Bodrum Rallisi, 27 yıl aradan sonra Bodrum yarımadasında gerçekleştirilecek ilk ralli olacak ve etkinlik BOTAV ve Karya Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek.

2021 Demir Berberoğlu sezonunun ilk organizasyonu olacak Bodrum Rallisi, 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

2021 TOSFED Ralli Kupası’nın ilk yarışı olan organizasyon, 10 Nisan Cumartesi günü 18:30’da düzenlenecek açılış kokteyli ve start seremonisi ile başlayacak.

Servis alanı ve ralli merkezi olarak TED Bodrum Koleji'nin kullanılmasına karar verildi.

Ralli, 11 Nisan Pazar günü Yalıçiftlik-Kızılağaç bölgesinde düzenlenecek 6 özel etabın geçilmesinin ardından sona erecek. Etkinlik sonrası finiş ve podyum seremonileri de yapılacak.

Yüksek katılıma sahne olması beklenen organizasyonun, aynı zamanda Bodrum için yaz sezonunun başlangıcı olması da hedefleniyor.

Etkinliğe dair daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.