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AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu

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AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu
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“En İyisi Kirala, Avis ile Kirala” mottosu ile müşterileriyle buluşan sporun ve sporcunun dostu AVIS markası, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) faaliyet takviminde yer alan iki ulusal şampiyonanın isim sponsoru oldu.

6 yarıştan oluşan AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası, Haziran Kasım ayları arasında İzmir Ülkü Park ve Kocaeli Körfez Yarış Pistlerinde koşulurken, AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, Mayıs ayında İzmir’de başlayarak Eylül ayında Manisa’da sona erecek ve 7 yarıştan oluşacak.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı,  son 3 yıldır başta Dünya Ralli Şampiyonası’na dahil Türkiye Rallisi olmak üzere otomobil sporlarına destek veren AVIS markasının iki şampiyonanın isim sponsoru olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Federasyonumuzun başarılı çalışmaları neticesinde, AVIS gibi bir markanın otomobil sporlarına olan desteğinin artarak devam etmesiyle şampiyonalarımıza büyük değer katacağına inanıyoruz.” dedi.

 AVIS 2021 Türkiye Pist Şampiyonası

05-06 Haziran … Ülkü Park … İzmir
10-11 Temmuz … Ülkü Park … İzmir
14-15 Ağustos … Körfez Pisti … Kocaeli
02-03 Ekim … Ülkü Park … İzmir
13-14 Kasım … Körfez Pisti … Kocaeli
27-28 Kasım … Körfez Pisti … Kocaeli

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası

01-02 Mayıs … İMOK … İzmir
22-23 Mayıs … ANOK … Ankara
12-13 Haziran … İSOK … İstanbul
17-18 Temmuz … KOSDER … Kocaeli
31-01 Ağustos … BOSSEK … Bursa
21-22 Ağustos … ESOK … Afyonkarahisar
18-19 Eylül … EOSK … Manisa

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Seri Ralli , PİST
Editör TOSFED

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