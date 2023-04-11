2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Bodrum Rallisi ile başlıyor

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Ace Of Mice En İyi Spor Etkinliği branşında jüri özel ödülü alarak "ilk ödüllü ralli" ünvanını kazanan organizasyon, 14-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bodrum Belediyesi, Duja Hotels, VST Tour, Çözüm Ortağı Ajans, Oasis Bodrum, BESİAD, Noa Enerji, OYDER, Pars Entertainment, Taz Custom Garage ve Turkmotorspor katkılarıyla düzenlenen yarışın etkinlik ajansı ise bu yıl da Prems Art olacak. 69 otomobil ve 138 sporcunun katılımıyla koşulacak sezonun ilk rallisinin start seremonisi, 14 Nisan Cuma akşamı saat 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Bodrum’un doğal güzelliklerini gözler önüne seren ve Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca devam edecek olan mücadele, 16 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel’deki finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

'Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel' sloganı ile deprem bölgesindeki çocuklara yönelik bir kampanya başlatan organizasyon, start seremonisinde toplayacağı oyuncakları, bayram simgesi olan ayakkabıları ve diğer hediyeleri Bodrum Gönüllüleri işbirliği ile deprem bölgelerine göndererek çocuklara ulaştırılacak.