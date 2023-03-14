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2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Bodrum Rallisi ile başlayacak

Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK), Bodrum'un en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Rally Bodrum hazırlıklarını sürdürüyor.

Abdullah Çelik
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2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Bodrum Rallisi ile başlayacak
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2021 Ace Of Mice En İyi Spor Etkinliği branşında juri özel ödülü alarak "ilk ödüllü ralli" ünvanını kazanan organizasyon, 3. yılında 14-16 Nisan tarihleri arasında 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olarak gerçekleştirilecek.

Duja Hotels, VST tour, Çözüm Ortağı Ajans, Oasis Bodrum, Taz Custom Garage ve Turkmotorspor sponsorluğunda  düzenlenecek yarışın etkinlik ajansı ise bu yıl da Prems Art olacak. Büyük katılıma sahne olması beklenen sezonun ilk rallisinin start seremonisi, 14 Nisan Cuma akşamı saat 21.30'da Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek. 

Bodrum’un doğal güzelliklerini gözler önüne seren ve Mumcular, Mazı, Etrim bölgelerinde yer alan etaplarda iki gün boyunca devam edecek olan mücadele, 16 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel’deki finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.

KAROSK Başkanı Atıl Atılgan yaptığı açıklamada ülkemizin yaşadığı zor günlerin ardından, sporun birleştirici ve iyileştirici gücüyle hazırladıkları organizasyonda, Bodrum'daki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak afetten etkilenen ailelere desteklerini sürdüreceklerini açıkladı.

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