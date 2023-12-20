2023 Sezonu İstanbul Rallisi ile Sona Eriyor

İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX, Otokoç, Koç Finans, Sardunya, T.T.O.K. ve Şile Belediyesi katkılarıyla gerçekleşecek organizasyonda 45 ekip ve 90 sporcu iki gün boyunca en iyi dereceyi elde etmek için mücadele edecek. Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda şampiyon ve birincilerini belirleyecek olan sezonun son otomobil sporları etkinliği, ayrıca Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası’na da puan verecek.

116,38 kilometresi özel etap toplam 386 kilometre uzunluğundaki parkurda koşulacak olan ralli, 22 Aralık Cuma akşamı saat 18.15’den itibaren Şile Belediyesi önünde gerçekleşecek start seremonisi ile başlayacak. Rallinin ilk günü, 23 Aralık Cumartesi Esenceli (Remed Assistance), Göçbeyli (Otokoç) ve Üvezli (Turing) etaplarının ikişer kez geçilmesinden oluşacak. Ekipler aynı günün akşamı Şile Belediyesi sahil otoparkı içindeki servis alanına gelerek günü tamamlayacaklar. 24 Aralık Pazar günü ise Bozgoca (Şile Belediyesi) ve Göksu (Koç Finans) etaplarını iki kere geçecek olan ekipler, saat 17.00’den itibaren servis alanındaki finiş podyumunda ödüllerini alacak.