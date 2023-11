2023 Ege Rallisi: Nefes kesen mücadeleyi Ümit Can Özdemir kazandı

Ege bölgesinin en önemli spor organizasyonları arasında yer alan rallide, ilk gün geçilen 2 özel etabın ardından, İzmir’deki olumsuz hava koşulları nedeniyle kalan 3 özel etap iptal edildi. Pazar günü ise 5 özel etapta mücadele eden ekipler, İzmir Park Yarış Pisti’nde finiş podyumunda düzenlenen ödül töreni ile yarışı sonlandırdılar.

Uzun yıllar sonra Kemalpaşa ve çevresinde toprak zemine dönen Ege Rallisi, GP Garage My Team takımından Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ekibinin zaferi ile sonuçlandı. Özdemir-Memişyazıcı aynı zamanda sınıf 2 birincisi olurken, yarışın genel klasman ikincisi Castrol Ford Team Türkiye’den Ali Türkkan-Burak Erdener oldu. Red Bull sporcusu Ali Türkkan aynı zamanda genç pilotlar birinciliği ve sınıf 3 birinciliğini de kazandı. GP Garage My Team adına yarışan Cem Alakoç-Aras Dinçer ekibinin genel klasman üçüncüsü olarak finişe geldiği rallide, Master pilotlar birincisi de BC Vision Motorsport adına Emir Şahin ile yarışan Ogün Okat oldu.