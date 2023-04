2023 Bodrum Rallisi'nde zafer Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisinin

Haberi dinle

Karya Otomobil Spor Kulübü’nün “Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel” sloganı ile gerçekleştirdiği start seremonisi, sporcular ve izleyicilerin getirdikleri oyuncak ve hediyeleri deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim etmeleri ile başladı.

Organizasyonu değerlendiren Petrol Ofisi CEO’su Mehmet Abbasoğlu “Petrol Ofisi 2023 Maxima Ralli Şampiyonası’nın Bodrum’da düzenlenen ilk yarışında, kelimenin tam anlamıyla tozu dumana katan bir heyecana tanık olduk. Türkiye spor turizmi ve ekonomisine sürdürülebilir katkı sağlayacağına inandığımız ralli sporunun Türkiye’deki en kapsayıcı organizasyonunun sponsoru olmaktan büyük memnuniyet duyuyor, gelecek parkurları sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesileyle TOSFED’e ve organizasyonda tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ise konuşmasında: “Bodrum Rallisi ile ICRYPEX‘in ana sponsorluğunda koşulan 2023 sezonuna keyifli bir başlangıç yaptık. Uzun bir aradan sonra spora geri dönen Petrol Ofisi Maxima, Türkiye Ralli Şampiyonası’na isim sponsoru olarak hem markasının gücü hem de pazarlama aktiviteleriyle büyük bir değer kattı. Seyircilerin büyük ilgi gösterdiği bu başarılı organizasyonda emeği geçen KAROSK kulübüne ve tüm görevlilerimiz ile bizi yalnız bırakmayan kıymetli basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Genel klasmanda ilk üç dereceyi paylaşan sporculara Bodrum Sağlık Vakfı öğrencileri tarafından tasarlanan amfora şeklindeki özel kupalar takdim edildiği yarışın genel klasman birincisi GP Garage My Team adına yarışan Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı Be Premium Hotel’de gerçekleşen finiş seremonisinde ödüllerini TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı’ndan aldılar. Rallinin genel klasman ikincisi BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Burak Akçay Petrol Ofisi grubu Pazarlama Direktörü Sinan Türkseven’den, Castrol Ford Team Türkiye’den Kağan Karamanoğlu-Oytun Albayrak ise genel klasman üçüncüsü ve Sınıf 3 birincisi ödüllerini Duja Bodrum Genel Müdürü Alaattin Ünlü’den aldılar.

Kağan Karamanoğlu, Bodrum Rallisi Fotoğraf: TOSFED

Bu yıl uygulanmaya başlanan masters kategoride birinci GP Garage My Team’den Uğur Soylu olurken. ikinciliği Levent Şapçılar, üçüncülüğü ise Ogün Okat kazandı. Rallinin sınıf 4 ve iki çeker birincisi Yıldıray Demircioğlu-Mehmet Köleoğlu olurken, Sınıf N birincisi Sinan Soylu-Özgür Akdağ, Sınıf 5 birincisi Tuncer Sancaklı-Asena Sancaklı oldular. Genç pilotlar birincisi Castrol Ford Team Türkiye’den Efehan Yazıcı olurken, Kadın pilotlar birinciliğini GMG Racing takımından Burcu Çetinkaya ve kadın co-pilotlar birinciliğini de Sevi Akal elde etti. Yarışın klasik ralli otomobillerine açık historic klasmanını Parkur Racing adına yarışan Kerim Tar-Efe Ersoy kazanırken, historic Kategori 1 birincisi ise baba oğlu ekip Ömer Gür-Levent Gür oldu.

Yarışın Erkan Bodur TOSFED Ralli Kupası birincisi Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken, yarış ödüllerinin yanı sıra geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Erkan Bodur’un kazandığı kupaları ablası Şebnem Bodur’un elinden aldılar. Kategori 1’de Sencan Kırıkkaya-Tezcan Başar, Kategori 2’de Erdem İlbaylı-Soner Çevik, Kategori 3’te Özgür Yaprak-Can Hergüner kupayı ilk sırada tamamlayan ekipler oldular.