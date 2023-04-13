2023 Bodrum Rallisi öncesinde bilmeniz gerekenler
Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, bu hafta sonu (14-16 Nisan) gerçekleştirilecek Bodrum Rallisi ile start alacak. Biz de sezonun ilk rallisi öncesinde bilmeniz gerekenleri derledik.
Bodrum Rallisi katılımcı listesi
Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Rally Bodrum kayıt listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Bodrum Rallisi Programı
2023 Bodrum Rallisi, toplam 8 etaptan oluşacak. Peki ralli programı nasıl?
Sezonun ilk rallisi, 14 Nisan Cuma günü saat 21.00'da Bodrum Belediye Meydanı'nda verilecek Seremonik Start'la başlayacak.
Cumartesi günü rallinin ilk 4 rekabetçi etabı gerçekleştirilecek. İlk etap 10.53'te başlayacak, 4. ve son etap ise 14.52'de başlıyor.
Cumartesi günü gerçekleştirilecek 4 etabın akabinde, Pazar günü 4 etap daha pilotları ve takımlar bekleyecek.
Pazar günü ilk etap 11.13'te başlayacak, günün ve rallinin son etabı ise 15.37'de start alacak. Sekizinci ve son etabın bitmesinin ardından ise podyum seremonisine geçilecek.
Podyuma çıkmaya kazanan pilotlara ve kazanan takımlara kupalarının verileceği tören, Pazar günü 17.30'da başlayacak ve DC Premium Hotel'de gerçekleştirilecek.
2023 Bodrum Rallisi programı:
Şampiyona takvimi
2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, 7 ayaktan oluşacak. Sezon, Bodrum'da gerçekleştirilecek ralli ile başlayacak. Bodrum'un ardından sırasıyla Yeşil Bursa, Eskişehir ve Kocaeli Rallileri gerçekleştirilecek.
Sonrasında sıra İstanbul Rallisi'ne gelecek. İstanbul Rallisi'nin akabinde ise özel bir ralli göreceğiz: 100. yıl Rallisi!
Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine 28-29 Ekim tarihlerinde yapılacak olan bu rallinin, hangi şehirde gerçekleştirileceği henüz net değil.
100. yıl Rallisi'nin ardından ise sezonun son durağına gideceğiz: Ege Rallisi. 2023 sezonu, 19 Kasım'da Ege Rallisi'yle son bulacak.
Yarış takvimi ve ralli rotaları hakkında detaylı bilgi almak için TOSFED'in internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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