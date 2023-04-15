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2023 Bodrum Rallisi başladı

Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Rally Bodrum, yoğun ilgi gören start seremonisi ile başladı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
2023 Bodrum Rallisi başladı
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Start seremonisine sanat ve iş dünyasından pek çok isim katılım gösterdi. Seremonik start Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı ve Petrol Ofisi CEO'su Mehmet Abbasoğlu'nun yapmış olduğu konuşmalar ile başladı.

Karya Otomobil Spor Kulübü'nün “Çifte Bayram İçin Çocuklara Hediyeni Al, Starta Gel” sloganı ile baslayan organizasyonda, sporcular ve izleyiciler getirdikleri oyuncaklar ve  hediyeleri Bodrum Gönüllüleri işbirliği ile deprem bölgesine gönderilmek üzere teslim ettiler.

Co pilot olarak start alan oyuncu Çağrı Çıtanak'ın startını yine çok sevilen bir oyuncu olan eşi Başak Gümülcünelioğlu Çıtanak verdi. 69 otomobil ve 138 sporcunun katıldığı rallide, ekipler Cumartesi ve Pazar günü toplam 388 km. uzunluğundaki parkurda mücadele edecekler.

Bodrum Belediyesi, Duja Hotels, VST tour, Çözüm Ortağı Ajans, Oasis Bodrum, BESİAD, Noa Enerji, OYDER, Pars Entertainment ve Taz Custom Garage katkılarıyla düzenlenen organizasyon 16 Nisan Pazar günü saat 17.30'da Be Premium Hotel’deki finiş seremonisi ile son bulacak.

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