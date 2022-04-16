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Ralli Haberler

2022 Bodrum Rallisi başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda heyecan, Bodrum Belediye Meydanından yapılan seremonik start ile başladı.

TOSFED
Ekleyen:
2022 Bodrum Rallisi başladı
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Halkın yoğun ilgisi ile gerçekleşen start törenine, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ümmühan Yurt ve TOSFED başkanı Eren Üçlertoprağı katıldı.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2022 sezonunun ilk rallisi, Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından Bodrum Belediyesi, BODER (Bodrum Otelciler Derneği) katkıları ve Çözüm Ortağı Ajans, Oasis Bodrum, Salt Hayat, TAV Airports, Azka Otel, Hillstone Bodrum, Very Chic sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

Bu yıl yarım adanın tamamına genişleyen ve Bodrum’un tüm güzelliklerini sergileyen etaplardan oluşan organizasyonda Türkiye’nin en hızlı pilotları, 16 Nisan Cumartesi günü Termera (Yeniköy), Sibda (Pınarlıbelen) ve Telmessos (Güvercinlik), 17 Nisan Pazar günü ise Madanasa (Cennet Koyu), Pedasa (Üst Konacık) ve Thiangela (Çamarası) olmak üzere 6 farklı özel etabı ikişer kez geçecekler.

Geçen yıl düzenlenen ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde “En İyi Spor Etkinliği” dalında Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak ilk ve tek ödüllü ralli olan organizasyon bu yıl spor sevenlere heyecan ve adrenalin dolu bir hafta sonu sunacak.

Ralliye dair son videolar için Motorsport.com Türkiye Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Bodrum'da bulunan ekibimiz ralliyle alakalı bol bol paylaşımda bulunacaklar.

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