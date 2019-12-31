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Ralli / Son dakika

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimi açıklandı

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2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimi açıklandı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Kemal Şengül
31 Ara 2019 06:08

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Sportif Kurulu, ilk olarak 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimini açıkladı.

2020 sezonu kural ve takvim çalışmaları için organizatör kulüpler, sporcular ve takımlar ile toplantılarını sürdüren TOSFED, taslak takvimini bugün açıkladı.

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na Sarıkamış Rallisi ve Hitit Rallisi dahil edilirken, şampiyona kapsamında yıl içinde 8 ralli koşulacak.

Sezon 29 Şubat-01 Mart tarihlerinde Kars’ta düzenlenecek olan Sarıkamış Rallisi ile başlarken, 04-05 Nisan tarihleri arasında İzmir’de Ege Rallisi, 25-26 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de ESOK Rally yapılacak.

16-17 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da Hitit Rallisi yapılırken, 20-21 Haziran’da Kocaeli Rallisi, 11-12 Temmuz'da Yeşil Bursa Rallisi, 24-27 Eylül'de WRC Türkiye Rallisi yapılacak.

Sezon, 24-25 Ekim'deki İstanbul Rallisi ile son bulacak.

2020 TOSFED TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİ
29 Şubat -01 Mart Sarıkamış Rallisi / KARS
04-05 Nisan Ege Rallisi / İZMİR
25-26 Nisan ESOK Rally / ESKİŞEHİR
16-17 Mayıs Hitit Rallisi / ANKARA
20-21 Haziran Kocaeli Rallisi / KOCAELİ
11-12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi / BURSA
24-27 Eylül WRC Türkiye Rallisi/ MARMARİS
24-25 Ekim İstanbul Rallisi / İSTANBUL

 

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Seri Ralli , TÜRK SPORCULAR
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