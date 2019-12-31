2020 Türkiye Ralli Şampiyonası taslak takvimi açıklandı

2020 sezonu kural ve takvim çalışmaları için organizatör kulüpler, sporcular ve takımlar ile toplantılarını sürdüren TOSFED, taslak takvimini bugün açıkladı.

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası’na Sarıkamış Rallisi ve Hitit Rallisi dahil edilirken, şampiyona kapsamında yıl içinde 8 ralli koşulacak.

Sezon 29 Şubat-01 Mart tarihlerinde Kars’ta düzenlenecek olan Sarıkamış Rallisi ile başlarken, 04-05 Nisan tarihleri arasında İzmir’de Ege Rallisi, 25-26 Nisan tarihlerinde Eskişehir’de ESOK Rally yapılacak.

16-17 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da Hitit Rallisi yapılırken, 20-21 Haziran’da Kocaeli Rallisi, 11-12 Temmuz'da Yeşil Bursa Rallisi, 24-27 Eylül'de WRC Türkiye Rallisi yapılacak.

Sezon, 24-25 Ekim'deki İstanbul Rallisi ile son bulacak.

2020 TOSFED TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI TAKVİMİ

29 Şubat -01 Mart Sarıkamış Rallisi / KARS

04-05 Nisan Ege Rallisi / İZMİR

25-26 Nisan ESOK Rally / ESKİŞEHİR

16-17 Mayıs Hitit Rallisi / ANKARA

20-21 Haziran Kocaeli Rallisi / KOCAELİ

11-12 Temmuz Yeşil Bursa Rallisi / BURSA

24-27 Eylül WRC Türkiye Rallisi/ MARMARİS

24-25 Ekim İstanbul Rallisi / İSTANBUL