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Ralli / Sarıkamış Rallisi / Son dakika

2020 Sarıkamış Rallisi iptal edildi

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2020 Sarıkamış Rallisi iptal edildi
Ekleyen:
, Editör
Yardımcı Editör: TOSFED
28 Şub 2020 08:15

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Sarıkamış Rallisi iptal edildi.

28 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen Sarıkamş Rallisinin iptal edildiği bilgileri geliyordu ve TOSFED, sabah saatlerinde yaptığı açıklama ile rallinin iptal edildiğini doğruladı.

Dün ülkemize karşı yapılan hain saldırıda 33 askerimiz şehit olmuş ve bazı askerlerimizin de yaralı olduğu açıklanmıştı.

Motorsport.com Türkiye, vahim olayın ardından bu hafta sonu yapılması planlanan Sarıkamış Rallisi'nin iptal edilebileceği bilgilerine ulaşmıştı.

TOSFED çok geçmeden resmi bir açıklama yayınlayarak rallinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurları tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu ve yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Eksi 36 Spor Kulübü tarafından 29 Şubat-01 Mart 2020 tarihlerinde organize edilmesi planlanan Shell Helix 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 1. ayak yarışı Sarıkamış Rallisi, İdlib’de gelişen acı olaylar nedeniyle federasyonumuz tarafından iptal edilmiştir.

Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Devletimizin, milletimizin ve kahraman ordumuzun her zaman yanındayız."

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Seri Ralli
Etkinlik Sarıkamış Rallisi
Editör Kemal Şengül

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Sarıkamış Rallisi

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