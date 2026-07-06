Zayn, SuperOne Karting hafta sonunu zirvede tamamladı
Zayn Sofuoğlu, İngiltere’de düzenlenen SuperOne Karting Series’de sergilediği performansla hafta sonuna damga vurdu.
Zayn Sofuoğlu
Micro Max kategorisinde mücadele eden temsilcimiz, hafta sonuna, pole pozisyonunu elde ederek, hızlı bir başlangıç yaptı.
Hafta sonunun devamında da üstünlüğünü koruyan Zayn Sofuoğlu; Heat 1, Heat 2 ve final yarışlarının tamamını ilk sırada tamamlayarak rakiplerine şans tanımadı ve podyumun zirvesine çıktı.
12 tur süren final yarışında 10:14.527 süresiyle temsilcimiz, en yakın rakibi Ralph Ewer'ı 0.167'lik farkla geride bırakarak yarışın galibi oldu.
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