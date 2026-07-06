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Karting

Zayn, SuperOne Karting hafta sonunu zirvede tamamladı

Zayn Sofuoğlu, İngiltere’de düzenlenen SuperOne Karting Series’de sergilediği performansla hafta sonuna damga vurdu.

Neşe Akkoyun
Düzenlendi:
zayn-iame-benelux-2026

Zayn Sofuoğlu

Micro Max kategorisinde mücadele eden temsilcimiz, hafta sonuna, pole pozisyonunu elde ederek, hızlı bir başlangıç yaptı.

Hafta sonunun devamında da üstünlüğünü koruyan Zayn Sofuoğlu; Heat 1, Heat 2 ve final yarışlarının tamamını ilk sırada tamamlayarak rakiplerine şans tanımadı ve podyumun zirvesine çıktı.

12 tur süren final yarışında 10:14.527 süresiyle temsilcimiz, en yakın rakibi Ralph Ewer'ı 0.167'lik farkla geride bırakarak yarışın galibi oldu.

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