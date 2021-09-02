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Karting Haberler

Tuzla Park’ta Heyecan Doruktaydı

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2021 Türkiye Karting Şampiyonası dördüncü ayak yarışları, 28-29 Ağustos tarihlerinde Tuzla Motorsporları Kulübü (TMK) tarafından Tuzla Park Pisti’nde organize edildi. Tuzla Belediyesi katkılarıyla gerçekleşen ve 5 ayrı kategoride toplam 38 sporcunun katılımına sahne olan organizasyon kapsamında, tüm kategorilerde Cumartesi ilk yarışlar, Pazar günü de ikinci ve üçüncü yarışlar koşuldu.

Tuzla Park’ta Heyecan Doruktaydı

3 yarış sonunda Mini kategoride birinciliğe ulaşan isim bir kez daha İskender Zülfikari olurken, Teoman Hoşkin ikinci ve Erin Ünlüdoğan da üçüncü oldular. Mini Kadınlarda ise BOM Karting takımı sporcusu Zeynep Büyükpınar birinciliği elde ederken onu takım arkadaşı Ada Karayel takip etti. 7 sporcunun katıldığı Formula Junior’da Sarp Arhan Or üç birincilikle ilk sırayı elde ederken, hafta sonunu Hakkı Dorum ikinci ve Emir Tanju da üçüncü sırada tamamladı. Ayşe Çebi en hızlı junior kadın olurken Leyla Sulyak ikinci sırada yer aldı.

15 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan Formula Senior’da Zekai Özen üç birincilikle birincilik kürsüsüne çıkarken, onu ikinci sırada Kerem Kahraman ve üçüncü sırada Kerim Sulyak takip ettiler. Senior kadınlarda Sude Nur Yurdagül birincilik kupasına uzanan isim olurken, BOM Karting takımından Ayda Biter ikinci ve Sena Savaşer de üçüncü sırada yer aldılar. Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team kazanarak takımlar liderliğini sürdürdü.

9 yaş altı sporcuların katılımına açık olan 6 sporcunun start aldığı TOSFED Micro Destek Kupası‘nda ise Can Özler üç yarışı da kazanarakbirinciliğe uzanırken, Cem Karakömür ikinciliği ve Rüzgar Evci de üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası, 11-12 Eylül tarihlerinde İzmir Karting Kulübü (İKK) tarafından Uşak Supermoto Pisti’nde düzenlenecek olan 5. ayak yarışları ile devam edecek.

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