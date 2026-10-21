Karting
Türkiye Karting Şampiyonası Körfez’de final yapacak
MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası’nın son ayağı Körfez Karting Yarışı, 24-25 Ekim tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 21 Eki 2026 14:15
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Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından Aydoğanlar Otomotiv, Mua ve Gigi’s katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda 2026 şampiyonu belli olacak.
Kadın sporcuların katılım bedeli ödemeden yarışabileceği organizasyon, her iki gün ücretsiz izlenebilecek.
Körfez Karting Yarışı programı
24 Ekim Cumartesi
- Resmi antrenmanlar: 09.30-10.20
- Sıralama turları: 11.00-11.40
- Elemeler 1: 12.40-14.45
- Elemeler 2: 14.50-17.00
25 Ekim Pazar
- Yarı finaller: 10.00-12.10
- Finaller: 13.00-15.20
- Ödül töreni: 15.45
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