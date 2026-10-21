Karting

Türkiye Karting Şampiyonası Körfez’de final yapacak

MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası’nın son ayağı Körfez Karting Yarışı, 24-25 Ekim tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 21 Eki 2026 14:15

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Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından Aydoğanlar Otomotiv, Mua ve Gigi’s katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda 2026 şampiyonu belli olacak.

Kadın sporcuların katılım bedeli ödemeden yarışabileceği organizasyon, her iki gün ücretsiz izlenebilecek.

Körfez Karting Yarışı programı

24 Ekim Cumartesi

Resmi antrenmanlar: 09.30-10.20

Sıralama turları: 11.00-11.40

Elemeler 1: 12.40-14.45

Elemeler 2: 14.50-17.00

25 Ekim Pazar

Yarı finaller: 10.00-12.10

Finaller: 13.00-15.20

Ödül töreni: 15.45

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- Motorsport.com Ekibi

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