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Karting / Son dakika

Türker, Rotax Winter Cup'ta hızını gösterdi

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Türker, Rotax Winter Cup'ta hızını gösterdi
Ekleyen:
, Editör
28 Şub 2020 15:14

Rotax Max Challenge Euro Trophy 2020 sezonu öncesinde antrenman amacıyla İspanya Campillos'ta gerçekleştirilen Rotax Winter Cup'ta mücadele eden Türk sporcu Ehad Türker, başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

21-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen kupanın sıralama turlarında 78 pilot arasında 10. zamanı, kendi grubunda ise 3. zamanı kaydeden temsilcimiz, eleme yarışlarını ilk 4’te bitirerek topladığı puanlarla yarı final yarışına 12. sırada başlamaya hak kazandı. 

İsveç, Portekiz, Belçika gibi ülkelerden şampiyon pilotların yer aldığı yarı final mücadelesinde en hızlı 3. tur zamanını kaydeden Türker, yarış sırasında yaşadığı kaza sonucu aracının hasar alması nedeniyle pite girmek zorunda kaldı ve seansı tamamlayamadı.

Bu talihsizlik sonucu final yarışına son sıradan başlamak zorunda kalan 16 yaşındaki genç sporcu, 15. sıraya kadar yükseldiği finalde, rakipleri arasında meydana gelen bir kaza nedeniyle pozisyon kaybederek 22. sırada finiş görebildi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Karting , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Ali Ehad Türker
Editör Cem Özel

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