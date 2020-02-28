Türker, Rotax Winter Cup'ta hızını gösterdi

İsveç, Portekiz, Belçika gibi ülkelerden şampiyon pilotların yer aldığı yarı final mücadelesinde en hızlı 3. tur zamanını kaydeden Türker, yarış sırasında yaşadığı kaza sonucu aracının hasar alması nedeniyle pite girmek zorunda kaldı ve seansı tamamlayamadı.

Bu talihsizlik sonucu final yarışına son sıradan başlamak zorunda kalan 16 yaşındaki genç sporcu, 15. sıraya kadar yükseldiği finalde, rakipleri arasında meydana gelen bir kaza nedeniyle pozisyon kaybederek 22. sırada finiş görebildi.