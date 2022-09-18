Raikkonen'in oğlu, ilk karting yarışında podyuma çıktı
Kimi Raikkonen'in oğlu Robin Raikkonen, katıldığı ilk karting yarışında podyuma çıkmayı başarmış.
Raikkonen'in 2015 doğumlu olan oğlu Robin, ilk olarak 2020'de karting sürüşlerine başlamıştı. Yaşadıkları yerde bir karting pistinde yaptıkları çalışmaların ardından Raikkonen, oğlunun o dönemde eğlence için bunu yaptığını söylemişti.
Ancak geride kalan iki senede Robin Raikkonen ilerleme kaydetmiş gibi duruyor. Bugün Raikkonen ve eşi Minntu'nun Instagram hesaplarından yapılan paylaşımda, Robin'in ilk kez bir karting yarışına çıktığı ve o yarışta podyuma çıkarmayı başardığı duyuruldu.
Raikkonen, yaptığı paylaşımda, "Birçok yarıştan ilkiydi. Annen ve baban seninle çok gurur duyuyor." dedi.
Paylaşımda Robin'in tam olarak hangi sonucu alarak podyuma çıktığı yazmıyor ancak Ace ismine de sahip Robin'in bahsi geçen yarışı kazandığı söyleniyor.
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