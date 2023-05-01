Kartingte Renkli Sezon Açılışı Körfez’deydi
ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2023 sezonun ilk karting mücadelesi, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ilk ayağı olan 29-30 Nisan tarihlerinde Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü (BUMOSK) tarafından TOSFED Körfez Pisti’nde düzenlendi.
5 ayrı kategoride 72 sporcunun katılımı ile üçer yarışın gerçekleştirildiği Batı Kurumsal Karting Yarışı’nın ilk günü yağmur altında büyük çekişmeye sahne olurken, tribünleri dolduran spor severler pazar günü ise güneşli bir havada heyecan dolu yarışlar izlediler.
6-9 yaş sporcuların katılımına açık micro kategoride Doruk Sırnaç birinci, Guido Ebergenyi Miliceviç ikinci ve Nihat Karadeniz de üçüncü olurken, 7-12 yaş arası mini kategoride Can Özler birinciliği, Rüzgar Evci ikinciliği, Cem Karakömür ise üçüncülüğü elde etti. 12-15 yaş arası junior kategoride ilk 3 sırayı Hakkı Dorum, Yağız Tekşan ve Ayşe Çebi oluştururken, 14 yaş üzeri senior kategoride Gün Taşdelen birinci, Kerim Sulyak ikinci, Batı Ege Yıldırım üçüncü oldu. 30 yaş üzeri master kategori de ise ilk 3 sırasında Can Özdoğan, Murathan Gür, Barış Karadeniz yer aldı. Kadınlar junior kategoride Ayşe Çebi birinci, Nisan Kalkavan ikinci, Leyla Sulyak üçüncü olurken, senior kadınlarda Zeynep Çukurova birinciliği ve Sena Savaşer de ikinciliği elde etti.
Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
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