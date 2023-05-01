Önceki / Tuzla'da Karting Mücadelesi Nefes Kesti Sonraki / Zülfikari’den Bir Şampiyonluk Daha
Karting Haberler

Kartingte Renkli Sezon Açılışı Körfez’deydi

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2023 sezonun ilk karting mücadelesi, MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası ilk ayağı olan 29-30 Nisan tarihlerinde Bursa Uludağ Motor Spor Kulübü (BUMOSK) tarafından TOSFED Körfez Pisti’nde düzenlendi.

TOSFED
Ekleyen:
TKS-1-Master-CanOzdogan-800x430

5 ayrı kategoride 72 sporcunun katılımı ile üçer yarışın gerçekleştirildiği Batı Kurumsal Karting Yarışı’nın ilk günü yağmur altında büyük çekişmeye sahne olurken, tribünleri dolduran spor severler pazar günü ise güneşli bir havada heyecan dolu yarışlar izlediler.

6-9 yaş sporcuların katılımına açık micro kategoride Doruk Sırnaç birinci, Guido Ebergenyi Miliceviç ikinci ve Nihat Karadeniz de üçüncü olurken, 7-12 yaş arası mini kategoride Can Özler birinciliği, Rüzgar Evci ikinciliği, Cem Karakömür ise üçüncülüğü elde etti. 12-15 yaş arası junior kategoride ilk 3 sırayı Hakkı Dorum, Yağız Tekşan ve Ayşe Çebi oluştururken, 14 yaş üzeri senior kategoride Gün Taşdelen birinci, Kerim Sulyak ikinci, Batı Ege Yıldırım üçüncü oldu. 30 yaş üzeri master kategori de ise ilk 3 sırasında Can Özdoğan, Murathan Gür, Barış Karadeniz yer aldı. Kadınlar junior kategoride Ayşe Çebi birinci, Nisan Kalkavan ikinci, Leyla Sulyak üçüncü olurken, senior kadınlarda Zeynep Çukurova birinciliği ve Sena Savaşer de ikinciliği elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

 

paylaşım
yorumlar

Tuzla'da Karting Mücadelesi Nefes Kesti

Zülfikari’den Bir Şampiyonluk Daha
TOSFED Daha fazlası
TOSFED
Zülfikari’den Bir Şampiyonluk Daha

Zülfikari’den Bir Şampiyonluk Daha

Karting

Zülfikari’den Bir Şampiyonluk Daha Zülfikari’den Bir Şampiyonluk Daha

2023 Bodrum Rallisi'nde zafer Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisinin

2023 Bodrum Rallisi'nde zafer Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisinin

Türkiye Ralli Şampiyonası
Bodrum Rallisi

2023 Bodrum Rallisi'nde zafer Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisinin 2023 Bodrum Rallisi'nde zafer Ümit Can Özdemir - Batuhan Memişyazıcı ikilisinin

İstanbul Rallisi: Sezon finalinde Türkkan-Erdener zirvede

İstanbul Rallisi: Sezon finalinde Türkkan-Erdener zirvede

TÜRK SPORCULAR

İstanbul Rallisi: Sezon finalinde Türkkan-Erdener zirvede İstanbul Rallisi: Sezon finalinde Türkkan-Erdener zirvede

Son Haberler

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

SBK World Superbike
Barselona

WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı! WSBK devir limitlerini düzenledi: Ducati 250 devir kaybetti, Kawasaki 250 devir kazandı!

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı' AlphaTauri, Tsunoda'nın yaşadığı soruna dair 'cevaplar aldı'

Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

F1 Formula 1
Miami GP

Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor" Verstappen'den yarışların sıkıcı olduğu yorumuna yanıt: "Futbolda da maçlar sıkıcı olabiliyor"

Perez: "Ben sadece 'cadde pisti uzmanı' değilim"

Perez: "Ben sadece 'cadde pisti uzmanı' değilim"

F1 Formula 1
Miami GP

Perez: "Ben sadece 'cadde pisti uzmanı' değilim" Perez: "Ben sadece 'cadde pisti uzmanı' değilim"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.