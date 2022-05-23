KartingFest’te İlk Bölüm Gerçekleşti

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TransAnatolia ekibinin profesyonel tecrübesi ve TOSFED desteğiyle düzenlenen KartingFest, karting yarışını bir festivale dönüştürerek spora farklı bir soluk getirmeye hazırlanıyor. 21-22 Mayıs tarihlerinde Körfez Pistinde ilk bölümü gerçekleşen, adrenalin, hız ve heyecanın bir arada olduğu KartingFest, üç hafta sonu olmak üzere, toplam 12 antrenman ve 6 yarış ile sona erecek. KartingFest’in diğer bölümleri 4-5 Haziran ve 25-26 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KartingFest’in ilk bölümüne; pek çok şampiyonluğu olan pistlerde ve TransAnatolia’da uzun yıllardır yarışan Ali Başakıncı, Klasik otomobil koleksiyoneri, Türkiye Historic Rally Şampiyonası yarışçısı Cengiz Artam, 2021 Doğu Avrupa Rally Raid şampiyonu, 2017 ve 2019 yılı TransAnatolia birincisi Mert Becce, oyuncu, motor sporlarına merakıyla bilinen, adrenalin tutkunu, eski Survivor oyunucusu Furkan Kızılay katıldı. Ayrıca Ferrari fanı olarak tanınan Koray Kamiloğlu ile 14 yaşındaki Onur Müldür ve 16 yaşındaki Sadi Ünver de motor sporlarına ilk adımı KartingFest’te atan isimler oldu.

Onur Müldür, Koray Kamiloğlu ve Sadi Ünver ilk antrenmanlarında oldukça hızlılardı ve gün sonuna doğru derecelerini daha da iyileştirirken, genç pilotların centilmenliği ve sportmenliği hafta sonuna damgasını vurdu. Pistte rakip olan genç sporcular, pitte sıkı dost oldular. Duayen pilotlar ise fiziksel olarak en zor branş olan karting alanında da performanslarından bir şey kaybetmediklerini gösterdiler. Hafta sonu yarışında sürpriz çıkışı ise Furkan Kızılay yaptı, ilk kez oturduğu karting koltuğunda günün en hızlı üçüncü turuna imza attı.

KartingFest’in 21-21 Mayıs tarihlerindeki ilk bölümünde kazananlar ise; 1.Onur Müldür, 2. Koray Kamiloğlu, 3.Furkan Kızılay oldu.

TransAnatolia Genel Koodinatörü ve Karting Fest Kurucusu Burak Büyükpınar “Motor sporlarında uzun yıllara dayanan deneyimlerimizi KartingFest’e taşımak istedik. Bu kapsamda Redspeed, Vortex ve Transanatolia markalarının güçlü işbirliği ile bu projeyi hayata geçirdik. Otomobil sporlarına ilgi duyan ancak profesyonel olarak içinde yer alamayan kişiler için KartingFest çok önemli bir fırsat. Bu yarış konsepti Türkiye’de bir ilk ve hafta sonu yaşadığımız tecrübe bizi çok mutlu etti, deneyimli ve deneyimsiz sporcuların arasındaki centilmence rekabet sektör adına çok ilham vericiydi. Tüm motor sporları severleri bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Antrenman ve yarışların İzmit Körfez Pisti’nde gerçekleştirildiği KartingFest’te, mekanik ve servis organizasyon tarafından sağlanıyor, her yarışmacı her hafta sıfır set lastik imkanı verilirken, ayrıca ayakkabı ve eldiven kişiye özel olarak sunuluyor.

Organizasyonda yarış dünyasının en iyilerinden 2022 model Redspeed Sase ve Vortex Rok Junior Cup motorlarıyla pistte yerini alıyor.

TOSFED’ten katılım lisansı alınması gereken KartingFest’e katılım https://kartingfest.com adresinden gerçekleştiriliyor.