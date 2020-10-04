Karting yarışında pist üstünde ve pist dışında kavga yaşandı

Ailesi go kart işiyle uğraşan ve aynı zamanda kendisi yarışan Luca Corberi, bu hafta sonu Lonato'da gerçekleştirilen arışta yaşanan bir olayın ardından sinirlerine hakim olamayınca ortaya pek hoş olmayan görüntüler çıktı.

Bir rakibiyle yaşanan temasın ardından pist dışına çıkan Corberi, kart aracını bariyerlerden kurtarmaya çalışırken ön tamponu elinde kaldı. Bunun üzerine Corberi, tamponu aldı ve pist kenarında sorun yaşadığı rakibini bekledi. Corberi, rakibi gelince tamponu ona doğru fırlattı ve birçok sürücü sürücü tampona çarpmak zorunda kaldı.

Ancak yaşananlar orada sona ermedi. Yarış bittikten rakibinin aracından indiği esnada Corberi, fiziksel saldırıda bulundu ve iki yarışçı arasında kavga çıktı. Daha sonra kavgaya dışarıdan bir isim daha katıldı ve o ismin, Corberi'nin babasının olduğu iddia edildi. Olayın ardından Corberi'nin lisansının iptal edilmesi yönünde kampanyalar düzenlendi.