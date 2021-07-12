Karting heyecanı İzmir’de devam etti

7-12 yaş arası 11 sporcunun mücadele ettiği Mini kategoride birinciliği 10 yaşındaki İskender Zülfikari kazanırken, Teoman Hoskin ikinci ve Erin Ünlüdoğan da üçüncü oldular. Mini Kadınlarda ise BOM Karting takımından Zeynep Büyükpınar birinciliği ve Melek Dorum da ikinciliği elde ettiler. 13-16 yaş arası sporcuların katılımına açık Formula Junior’da Dynamic Racing Team’den Emir Tanju ilk sırayı elde ederken, hafta sonunu Yağız Topal ikinci ve Batı Ege Yıldırım da üçüncü sırada tamamladı. Ayşe Çebi en hızlı junior kadın olurken Leyla Sulyak ikinci sırada yer aldı.

15 yaş üzeri 16 sporcuyla en kalabalık katılıma sahne olan Formula Senior’da Kerem Kahraman kürsüsünün en üst basamağına çıkarken, onu ikinci sırada Kerim Sulyak ve üçüncü sırada Zekai Özen takip ettiler. Senior kadınlarda Dynamic Racing Team’den Seda Kaçan birincilik kupasına uzanırken, BOM Karting Akademi’den Ayda Biter ikinci ve Dynamic Racing Team’den Sena Savaşer de üçüncü olarak kupa kaldırdılar. Bu yıl ilk kez düzenlenen, 9 yaş altı sporcuların katılımına açık TOSFED Micro Destek Kupası‘nda 8 yaşındaki Can Özler birinciliği kazanırken, Cem Karakömür ikinciliği ve Rüzgar Evci de üçüncülüğü kazanan sporcular oldular.

Yarış sonrası yapılan törende dereceye giren sporcular ödüllerini, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ve TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya’dan aldılar. Kadınlar klasmanlarında dereceye giren genç sporculara ise ödüllerini Çözüm Ortağı CEO’su Aylin Özetken, etkinlik koordinatörü Ayça Öztürk ve KAROSK üyesi Nurcan Camcı takdim ettiler.