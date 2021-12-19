Alonso ve takımı, Dubai 24 Saat karting yarışında üçüncü oldu

Fernando Alonso, geçen hafta bugün Abu Dhabi Grand Prix'sine katılmıştı ve 22 yarışlık yoğun takvimden hemen sonra, çarşamba günü Pirelli 18 inç lastik testine katıldı.

Burada 148 tur attı ve doğrudan Dubai'ye geçerek, buradaki bir karting yarışına katıldı.

İspanyol pilot, her yıl sezon sonunda düzenlenen 24 Saatlik Dubai karting yarışında, Pedro de la Rosa, Ángel Burgueño ve genç karting sürücü Nikola Tsolov'un takım arkadaşıydı.

Geleneksel Dubai karting pistinde düzenlenen yarış oldukça heyecan vericiydi ve katılım seviyesi oldukça yüksekti.

Yine de Alonso'nun ekibi, yarışı üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıktı. Alonso, pistte olduğu vakit gösterdiği performansla yeteneklerini bir kez daha gösterdi ve epey övgü aldı.

Alonso şimdi Noel'den önce Alpine'in fabrikasına gidecek ve simülatör çalışmaları yapacak.

Ocak ayında, çenesine yerleştirilen platinlerin çıkarılması için ameliyat olacak olan Alonso, o tarihe kadar pek dinlenemeyecek gibi görünüyor.

Alonso şöyle dedi: "Bazı simülatör çalışmaları yapmak için Alpine F1 fabrikasına döneceğim ve ardından İspanya'da Noel'i kutlayacağım."

"Sonra platinlerin çıkarılması için ameliyat olacağım ve Ocak ayının sonlarına doğru dinleneceğim."

"Genel olarak, bir mola verme zamanının geldiğini hissediyorum fakat hâlâ yapılacak şeyler var."