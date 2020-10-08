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Karting / Son dakika

ACI, Luca Corberi ve babasına ‘maksimum yaptırımı’ önerdi

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ACI, Luca Corberi ve babasına ‘maksimum yaptırımı’ önerdi
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ACI, geçtiğimiz hafta sonu bir karting yarışında rakibine hem pist üstünde hem de pist dışında saldıran Luca Corberi'ye, verilebilecek en fazla cezayı verilmesini önerdi.

Luca Corberi

Automobile Club d’Italia (ACI), İtalya’nın motor sporlarındaki yetkili mercii, kendilerini utandıran kart sürücüsü Luca Corberi ve babası için ‘maksimum yaptırımı’ öneriyor.

23 yaşındaki sürücü, Pazar günü gerçekleştirilen KZ finalleri sırasında rakibi Paolo Ippolito’ya kartının ön tamponunu fırlatırken, yarış sonrasında ise babasıyla birlikte fiziksel saldırı yapmış ve motor sporları camiasını şok etmişti.

ACI yaşanan olaylara “ağır ve sert bir kınama”, Luca Corberi ve babasına ise “kuralların sağladığı maksimum yaptırım” cezasını önerdi.

Luca’nın babası Marco Corberi olayların yaşandığı Lonata pistinin -Güney Garda Karting pisti- sahibi konumunda ve ACI, pistin de bir tür ceza alması için çağrıda bulundu.

ACI, konu inceleme altında olduğu sürece Luca Corberi ve babasının tüm yarışlardan men edilmesi için çağrıda bulunurken, “Konsey, farklı yaptırımlar uygulama hakkını saklı tutar.” diye ekledi.

Aralarında 2009 Formula 1 şampiyonu Jenson Button'ın da olduğu birçok yüksek profile sahip pilot, Luca Corberi’nin motor sporlarından ömür boyu men edilmesi çağrısında bulundu.

Pazar günü yaşanan olaylardan sonra Corberi yarışlardan çekilmeye yemin etti:

“Yaptıklarımdan ötürü motor sporları topluluğundan özür dilemek istiyorum. Böyle utanılacak bir hareket sergilememin bahanesi olamaz.”

“15 yıllık kariyerimde daha önce hiç yapmadığım bir şeydi, ve gerçekten gelecekte başkaları tarafından görülmemesini dilerim.”

“Bu sebeple ömrüm boyunca herhangi bir motor sporları yarışına katılmama kararı aldım. Bu kendi adaletimle verdiğim bir karar değil, sadece yapılması gereken buydu.”

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Karting
Pilotlar Luca Corberi
Editör Memet Kağan Bilgili

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