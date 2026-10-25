Karting
2026 Türkiye Karting Şampiyonası, Körfez pistinde final yaptı!
TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen 2026 Türkiye Karting Şampiyonası, 6 takım ve 42 sporcunun mücadelesiyle sezona noktayı koydu.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 25 Eki 2026 18:01
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Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası’nın son ayağı olan Körfez Karting Yarışı, heyecanlı bir mücadeleyle final yaptı.
Aydoğanlar Otomotiv, Mua ve Gigi’s katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, senior kategoride Borusan Otomotiv Motorsport pilotu Batı Ege Yıldırım, junior kategoride Uygar Arslan Birgili, mini kategoride Bulut Tırınk ve micro kategoride Poyraz Şafak Kaptan’ın birincilikleri ile sona erdi.
KÖRFEZ KARTİNG YARIŞ SONUÇLARI
Senior Kategori
1. Batı Ege Yıldırım
2. Uraz Fatinoğlu
3. Ömer Ulaş Akbağ
Senior Takımlar Birincisi: Borusan Otomotiv Motorsport
Junior Kategori
1. Uygar Arslan Birgili
2. Tuğra Fatinoğlu
3. Rüzgar Tırınk
Junior Takımlar Birincisi: Turkrent DNR Racing
Junior Kadınlar
1. Elif Yağmur Yeşiltay
Mini Kategori
1. Bulut Tırınk
2. Aras Pınar
3. Can Aras Akgün
Mini Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team
Mini Kadınlar
1. Tuğba Yeşiltay
2. Fatma Zeynep Çiçek
Micro Kategori
1. Poyraz Şafak Kaptan
2. Kerem Azmi Avcıoğlu
3. Agah Giray Gönenç
Micro Takımlar Birincisi: Chronos Racing Team
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