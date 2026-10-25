Karting

2026 Türkiye Karting Şampiyonası, Körfez pistinde final yaptı!

TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen 2026 Türkiye Karting Şampiyonası, 6 takım ve 42 sporcunun mücadelesiyle sezona noktayı koydu.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 25 Eki 2026 18:01

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Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü tarafından düzenlenen ve MOTUL 2026 Türkiye Karting Şampiyonası’nın son ayağı olan Körfez Karting Yarışı, heyecanlı bir mücadeleyle final yaptı.

Aydoğanlar Otomotiv, Mua ve Gigi’s katkılarıyla gerçekleştirilen organizasyon, senior kategoride Borusan Otomotiv Motorsport pilotu Batı Ege Yıldırım, junior kategoride Uygar Arslan Birgili, mini kategoride Bulut Tırınk ve micro kategoride Poyraz Şafak Kaptan’ın birincilikleri ile sona erdi.

KÖRFEZ KARTİNG YARIŞ SONUÇLARI

Senior Kategori

1. Batı Ege Yıldırım

2. Uraz Fatinoğlu

3. Ömer Ulaş Akbağ

Senior Takımlar Birincisi: Borusan Otomotiv Motorsport

Junior Kategori

1. Uygar Arslan Birgili

2. Tuğra Fatinoğlu

3. Rüzgar Tırınk

Junior Takımlar Birincisi: Turkrent DNR Racing

Junior Kadınlar

1. Elif Yağmur Yeşiltay

Mini Kategori

1. Bulut Tırınk

2. Aras Pınar

3. Can Aras Akgün

Mini Takımlar Birincisi: Dynamic Racing Team

Mini Kadınlar

1. Tuğba Yeşiltay

2. Fatma Zeynep Çiçek

Micro Kategori

1. Poyraz Şafak Kaptan

2. Kerem Azmi Avcıoğlu

3. Agah Giray Gönenç

Micro Takımlar Birincisi: Chronos Racing Team

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