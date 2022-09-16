Karting Coşkusu Tuzla’ya Taşınıyor

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Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından ICRYPEX ve Tuzla Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen organizasyon, toplam 54 kayıt ile son yılların en yüksek kayıt sayısına ulaştı.

Mini, Junior, Senior, Master ve TOSFED Micro Destek Kupası’ndan oluşan yarışlar 17 Eylül Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak. Sıralama turları saat 13.40’ta, günün ilk yarışı 15.00’de başlayacak. 18 Eylül Pazar günü ise saat 11.00’de başlayacak yarışlar, 18.40’daki ödül töreniyle sona erecek.

MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası’nda ilk 4 ayak sonunda Mini kategoride Teoman Hoskin, Junior’da Emir Tanju, Senior’da Kerim Sulyak, Master’da Aytaç Biter, Junior Kadınlarda Leyla Sulyak, Senior Kadınlarda Sena Savaşer lider durumda bulunuyor.