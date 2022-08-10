TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru

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Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia’da, bu yıl yarış severleri Hatay’dan Eskişehir’e uzanan macera dolu yollar ve kamplar bekliyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED'in izni ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA’nın desteğiyle düzenlenen TransAnatolia, 12.yılını kutlarken 20 Ağustos’ta Hatay’dan başlayıp, 27 Ağustos’ta Eskişehir’de sona erecek 2.500 kilometrelik yeni yarış rotasını tamamlamayı hedefliyor.

30 yıla yaklaşan geçmişi boyunca Türkiye motosiklet kültürüne sağladığı katkı kadar, verdiği yön ve temsil ettiği markalarla büyümeye devam eden Korlas’ın, bu yıl ana sponsor olduğu TransAnatolia’da gerçekleştireceği özel misafir parkurunda 15 katılımcı yer alacak. Bu parkura katılacak Korlas takımı, Korlas'ın temsil ettiği tüm markalarla motosiklet sürülen her yerde, eğitim ve sürüş deneyimleri düzenleyerek motosiklet kültürü ve tutkulu kitlesi için ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.