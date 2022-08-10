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TRANSANATOLIA Haberler

TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru

2010 yılından bugüne otomobil sporları ve turizmi birleştirerek Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını, kültür ve doğal güzellikleriyle dünyaya tanıtan TransAnatolia ana sponsoru Korlas, yarışın eşsiz anlarını unutulmaz anılara dönüştüreceği “Özel Misafir Parkuru” ile misafirlerine özel bir deneyim yaratmaya hazırlanıyor.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru
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Dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından TransAnatolia’da, bu yıl yarış severleri Hatay’dan Eskişehir’e uzanan macera dolu yollar ve kamplar bekliyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED'in izni ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı TGA’nın desteğiyle düzenlenen TransAnatolia, 12.yılını kutlarken 20 Ağustos’ta Hatay’dan başlayıp, 27 Ağustos’ta Eskişehir’de sona erecek 2.500 kilometrelik yeni yarış rotasını tamamlamayı hedefliyor.

30 yıla yaklaşan geçmişi boyunca Türkiye motosiklet kültürüne sağladığı katkı kadar, verdiği yön ve temsil ettiği markalarla büyümeye devam eden Korlas’ın, bu yıl ana sponsor olduğu TransAnatolia’da gerçekleştireceği özel misafir parkurunda 15 katılımcı yer alacak. Bu parkura katılacak Korlas takımı, Korlas'ın temsil ettiği tüm markalarla motosiklet sürülen her yerde, eğitim ve sürüş deneyimleri düzenleyerek motosiklet kültürü ve tutkulu kitlesi için ilham kaynağı olmayı amaçlıyor.

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2022 TransAnatolia kategorileri
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2022 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

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TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru

2010 yılından bugüne otomobil sporları ve turizmi birleştirerek Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını, kültür ve doğal güzellikleriyle dünyaya tanıtan TransAnatolia ana sponsoru Korlas, yarışın eşsiz anlarını unutulmaz anılara dönüştüreceği “Özel Misafir Parkuru” ile misafirlerine özel bir deneyim yaratmaya hazırlanıyor.

2022 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

2022 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

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