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TRANSANATOLIA Haberler

2022 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

2010 yılından bu yana otomobil sporları ile turizmi birleştirerek Türkiye’nin eşsiz coğrafyasını, kültürel ve doğal güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtan TransAnatolia, bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
2022 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?
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Motosiklet, 4x4 Otomobil, Kamyon, Quad ve SSV kategorilerinde ve yol dışı etaplarda gerçekleşecek TransAnatolia'nın bu yılki tarihleri 20-27 Ağustos olarak belirlendi.

20 Ağustos'ta Hatay'dan start alacak olan ralli, 27 Ağustos'ta Eskişehir'de sona erecek. Bu illerin arasında ise Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Aksaray, Konya, Ankara il sınırlarından yani toplam 16 ilden geçilecek.

7 gün sürecek olan mücadelede yaklaşık 2500 km mesafe geride bırakılacak.

Sporcular rota boyunca, Geç Hitit Dönemi'ne tanıklık etmiş ve Ceyhan Irmağı'nın da içinde yer aldığı Asativataya, Karatepe-Aslantaş Milli Parkı'na, Bizans kiliselerinin önemli merkezlerinden olan Binbir Kilise'ye ve Anadolu tarihine ışık tutan Gordion Antik Kenti gibi Anadolu'nun eşsiz miraslarına da tanıklık edecek.

Motorsport.com Türkiye olarak basın sponsoru olduğumuz 2022 TransAnatolia rallisinde gelişmeleri size hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağız.

2022 TransAnatolia rotası

2022 TransAnatolia rotası

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TransAnatolia nedir?
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TransAnatolia nedir?
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TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru

TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru
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2022 TransAnatolia kategorileri
TRANSANATOLIA

2022 TransAnatolia kategorileri

TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru
TRANSANATOLIA

TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru

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2022 TransAnatolia kategorileri
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

2022 TransAnatolia kategorileri

20-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2022 TransAnatolia Rallisi'nde hangi kategorilerde, nasıl bir mücadele olacak?

TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

TransAnatolia’da Korlas Özel Misafir Parkuru

2010 yılından bugüne otomobil sporları ve turizmi birleştirerek Türkiye'nin eşsiz coğrafyasını, kültür ve doğal güzellikleriyle dünyaya tanıtan TransAnatolia ana sponsoru Korlas, yarışın eşsiz anlarını unutulmaz anılara dönüştüreceği “Özel Misafir Parkuru” ile misafirlerine özel bir deneyim yaratmaya hazırlanıyor.

2022 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

2022 TransAnatolia ne zaman gerçekleştirilecek, hangi illerden geçecek?

2010 yılından bu yana otomobil sporları ile turizmi birleştirerek Türkiye’nin eşsiz coğrafyasını, kültürel ve doğal güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtan TransAnatolia, bu yıl 12. kez gerçekleştirilecek.

TransAnatolia nedir?
TRANSANATOLIA TRANSANATOLIA

TransAnatolia nedir?

Türkiye'nin DAKAR'ı olarak kabul edilen TransAnatolia, bu ay yepyeni bir rota ile sevenleriyle buluşacak. Peki TransAnatolia nedir, nerede yapılır ve kimler bu yarış serisine katılır?

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