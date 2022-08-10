2022 TransAnatolia kategorileri
20-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2022 TransAnatolia Rallisi'nde hangi kategorilerde, nasıl bir mücadele olacak?
MOTOSİKLET
Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.
Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.
Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.
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B1
450cc’ye kadar motorlar
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B2
451cc - 700cc arası motorlar
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B3
701cc - 1000cc arası motorlar
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B4
1001cc ve üzeri motorlar
QUAD
Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.
Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.
Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.
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Q1
4×2 - QUAD
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Q2
4×4 - QUAD
SSV
Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.
Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.
Raid mücadelesi ise zamanla değil navigasyonladır ve genellikle ralli yarışçılarından daha az etap geçerler.
Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.
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FIA T4 - T4
Modifiye Edilmiş Araçlar SSV Araçlar – Art. 286A Appendix J
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ASN SSV - SSV 1
1050 cc’ye kadar 4x4 SSV’ler
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ASN SSV - SSV 2
1050 ve üzeri 4x4 SSV’ler
OTOMOBİL
Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.
Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.
Raid mücadelesi ise zamanla değil navigasyonladır ve genellikle ralli yarışçılarından daha az etap geçerler.
Raid katılımcıları etap boyunca doğru iz üzerinde kaldıkları sürece puan alırlar, bu puanların toplamı kazananı belirler.
Süper şarjlı ve turbolu motorların atmosferik eş değerlerini saptamakta kullanılacak katsayı dizel araçlar için 1,5, benzinli araçlar için 1,7’dir.
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FIA T1 - T1.1
Benzinli veya Dizel, 4x4 Özel Üretim Araçlar – Art. 285 Appendix J
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FIA T1 - T1.2
Benzinli veya Dizel, 4x2 Özel Üretim Araçlar – Art. 285 Appendix J
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FIA T2
Benzinli veya Dizel, Standart Üretim Araçlar – Art. 284 Appx J
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FIA T3
Hafif Prototip Cross Country Araçlar – Art. 286 Appendix J
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ASN TH 1.1
Motor Hacmi 2800 cc’ye Kadar, Benzinli (2800 cc dâhil) Atmosferik Motorlu 4x4 Arazi Araçları
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ASN TH 1.2
Motor Hacmi 4400 cc’ye Kadar, Dizel (4400 cc dâhil) Atmosferik Motorlu 4x4 Arazi Araçları
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ASN TH 2.1
Motor Hacmi 2801 cc’den Büyük Benzinli Atmosferik Motorlu 4x4 Arazi Araçları
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ASN TH 2.2
Motor Hacmi 4401 cc’den Büyük Dizel Atmosferik Motorlu 4x4 Arazi Araçları
KAMYON
Ralli yarışçılarına en yüksek standartta bir yol notu verilmekte ve yarışçılar zamana karşı yarışmaktadır.
Ralli yarışçıları her bir etap için bir süre elde ederler. Bu etap sürelerinin toplamı en hızlı yarışçıyı belirler.
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FIA T5
Kamyon
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2022 TransAnatolia kategorileri
20-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2022 TransAnatolia Rallisi'nde hangi kategorilerde, nasıl bir mücadele olacak?
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