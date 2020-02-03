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Barrichello, Toyota ile Super TC2000'de yarışacak

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Barrichello, Toyota ile Super TC2000'de yarışacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Valentin Khorounzhiy
3 Şub 2020 18:09

Formula 1 yarış galibi Rubens Barrichello, 2020'de Arjantin Super TC2000 serisinde mücadele edecek.

47 yaşındaki Barrichello, Toyota Gazoo Racing Arjantin takımının Toyota Corolla'sı ile yarışacak ve bu programı, Stock Car Brezilya serisindeki mevcut anlaşmasıyla birleştirecek.

Super TC2000'de, Julian Santero, Mariano Altuna ve Matias Rossi ile takım arkadaşı olacak.

Barrichello, “Toyota ile olan bağlantımı arttırmak ve Super TC2000'e katılmak için Toyota Gazoo Racing Arjantin'le anlaştığım için son derece memnunum."

“Her zaman dikkat ettiğim bir kategoriydi. Bu, çok iyi sürücülerin olduğu bir kategori. Bu yüzden benim için büyük bir zorluk olacağından hiçbir şüphem yok."

“Formula 1'de, Stock Car'da ve dünyadaki pek çok motor sporları serisinde kazandığım tüm deneyimlere rağmen, buradaki teknik personelden ve yeni takım arkadaşlarımdan öğrenecek çok şeyim olacağını düşünüyorum.” dedi.

2011 yılında 19 yıllık F1 kariyerini tamamladıktan ve IndyCar'da tek bir yıl geçirdikten sonra, Stock Car Brezilya'ya katılmıştı.

Burada ön bölümde yer alan Barrichello, 2014'te şampiyonluğa ulaştı ve o zamandan beri hep ilk beşte yer aldı.

Hem Super TC2000 hem de Stock Car Brezilya nihai 2020 takvimini henüz tanıtmadı. Ancak iki serinin geçici takvimleri arasında çatışmalar olsa da, bunların çözülmesi bekleniyor. Bu da Barrichello'nun her iki seride birden yarışmasına izin verecek.

Son üç Super TC2000 şampiyonası Renault sürücüleri kazandı. Facundo Ardusso 2017 ve 2018'de mutlu sona ulaşırken, Leonel Pernia geçen yıl zafere ulaştı.

Çeviri: İnci Beğen

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Seri Touring
Pilotlar Rubens Barrichello
Editör Federico Faturos

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