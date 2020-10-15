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TOSFED Dijital Şampiyonası / Son dakika

Türkiye Dijital Pist Şampiyonası Finali Monza’da

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Türkiye Dijital Pist Şampiyonası Finali Monza’da
Ekleyen:
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından, Spor Toto, Shell Helix, TRTSPOR2 ve motorsport.com katkılarıyla, Red Bull Gaming Ground çatısı altında düzenlenen 2020 Türkiye Dijital Pist Şampiyonası, 17 Ekim Cumartesi akşamı İtalya Monza’da koşulacak olan 10. ve son ayak ile tamamlanıyor.

Saat 21.00’den itibaren TOSFED ve Motorsport.com YouTube kanallarında ve Red Bull Gaming Ground çatısı altında twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak yayınlanacak olan yarışta 14 katılımcı Red Bull X2014 Standard Gr.X otomobiller ile mücadele edecekler.

Şampiyonanın Mayıs ayından bu yana Avusturya, Brezilya, İngiltere, İtalya, Japonya, Fransa, İspanya, Belçika ve Almanya’da koşulan 9. ayak ve 18 yarışının ardından Özcan Yılmaz 217 puanla liderliğini korurken, Aytaç Gördös 198 puanla ikinci ve 171 puanla Sefa Batuhan Bilgin de üçüncü sırada bulunuyor. Bu yarışın ardından şampiyon olan sürücü ‘Türkiye Dijital Pist Şampiyonu’ unvanını elde ederken, ilk 3 sırayı paylaşacak sürücüler de para ödülü kazanacak.

Türkiye, TOSFED tarafından pandemi döneminde, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ‘evde kal hareketsiz kalma’ çağrıları kapsamında hayata geçirilen organizasyon ile Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA)’ya bağlı 146 ülke arasında ulusal statüde dijital şampiyona düzenleyen ilk ve tek ülke olmayı başardı.

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Red Bull X2014 Standard Gr.X

Red Bull X2014 Standard Gr.X
1/6
Red Bull X2014 Standard Gr.X

Red Bull X2014 Standard Gr.X

Red Bull X2014 Standard Gr.X
2/6

Red Bull X2014 Standard Gr.X

Red Bull X2014 Standard Gr.X
3/6

Red Bull X2014 Standard Gr.X

Red Bull X2014 Standard Gr.X
4/6

Red Bull X2014 Standard Gr.X

Red Bull X2014 Standard Gr.X
5/6

Red Bull X2014 Standard Gr.X

Red Bull X2014 Standard Gr.X
6/6
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Bu Haber Hakkında

Seri TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Cem Özel

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