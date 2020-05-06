TOSFED Dijital Şampiyonası’nda kayıtlar için son 2 gün

PlayStation4 platformu ve FIA’nın da sertifikalı yarış oyunu olan Gran Turismo Sport‘un kullanılacağı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası kayıtları 8 Mayıs Cuma günü saat 18:00’e kadar devam ediyor.

Türkiye’nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek 14 sürücü ise, 11-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve kayıt olan herkesin katılacağı eleme serisi sonunda belli olacak. 14 pilotun, 10 yarıştan oluşan mücadelesinde, en yüksek puanı elde edecek sürücü, 2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonu unvanını kazanacak.

PS+, PC ve Xbox platformları üzerinden oynanabilen WRC8 oyununun kullanılacağı TOSFED Dijital Ralli Şampiyonası ise Haziran ayı içerisinde başlayacak.Her iki kategoride de ilk 3 sırayı elde eden pilotlara toplam 40 bin TL para ödülü dağıtılacağı şampiyonaların yarışları ise Red Bull Gaming Ground @HOME kapsamında Twitch.tv/RedBullTR adresinden yayınlanacak.