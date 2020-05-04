TOSFED Dijital Şampiyonası'na nasıl katılabilirim?

TOSFED Dijital Şampiyonası için kayıt işlemleri federasyonun bu etkinlik için hazırlamış olduğu internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıt olmak ve tüm bilgiler için Dijital.Tosfed sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kayıt ve lisans bilgileri

TOSFED Dijital yarışlarına katılım sağlayabilmeniz için sırasıyla;

Sistem kayıt Lisans başvuru işlemleri Lisans bedeli ödeme

adımları tamamlanmış olmalıdır.

Sisteme kayıt işlemleriniz sırasında sizden istenen vesikalık fotoğrafın;

240x240 pixelden büyük,

6000x6000 pixelden küçük,

png/gif/jpg/jpeg formatında

Boyutu 4 MB’dan küçük olmalıdır.

18 yaşından küçüklerin veli/vasi beyanı kısmını doldurması zorunludur.

Lisans Başvuru Formu sayfasına geçildiğinde Sağlık Beyanı ve 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi dokümanları indirilerek doldurulacak ve imzalanacaktır. Her iki belgenin ve ödeme banka havalesi/EFT ile yapıldıysa dekontun yüklenmesinin ardından lisans başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

Daha sonra TOSFED yetkilileri tarafından onay için yapılacak kontrollerde eksik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda, kayıtta belirttiğiniz e-mail adresine gerekli bilgilendirme yapılacak ve düzeltilmesi istenecektir. İzin verilen dosya formatları dışında giriş yapılması durumunda sistem kabul etmeyerek size kayıt onayı vermeyecektir.

Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra, eksikleri tamamlanmamış kayıtlar hatalı giriş olarak kabul edilecek, profil aktif olsa da lisans işlemi tamamlanmamış olacaktır.

Kayıt işlemleri eksiksiz tamamlanmış ve ödemesi gerçekleşmiş olan sporcularımızın lisansları aktif edilecek, kendilerine eposta ile gerekli bilgiler iletilecektir.

Lisans işlemleri sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda; mesai saatleri içinde 0212 351 50 45 (Dahili: 5) numaralı telefondan lisans bölümüne ulaşarak ilgili kişi ile görüşebilirsiniz.

TOSFED Dijital Motorsporları Sistemi üzerinden Lisans alabilmeniz için ilk olarak sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Eğer otomobil sporları lisansınız varsa, önceki yıllardaki lisans evraklarınız, bu sistemde geçerli değildir.

TOSFED Dijital Lisansı alındığı yıl içinde geçerlidir.

TOSFED Dijital Motorsporları sistemine kayıt olarak lisans almış sporcular, geçerli olan tüm kural ve talimatları kabul etmiş sayılır.

Kayıt bağlantısı https://dijital.tosfed.org.tr/kayit

Lisans ödemesi

TOSFED Dijital lisans bedeli olan 50.00 ₺'yi

Havale veya EFT yoluyla yatırmak için;

Hesap İsmi: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu

Banka: Türk Ekonomi Bankası

Şube: Ankara / Çankaya

Hesap No: 65515822

IBAN: TR180003200000000065515822

Hesabına, dekontun açıklama kısmına AD SOYAD DIJITAL LISANS BEDELI yazılarak gönderilebilir.

Kredi Kartı ile ödeme yapmak için;

http://www.tosfed.org.tr/pos/ adresine girdiğinizde açılacak ekranda, adınız/soyadınız ve TC kimlik numaranızla birlikte kredi kartı bilgilerinizi girerek ödemenizi tamamlayabilirsiniz.

Yarışlara kayıt

TOSFED Dijital Motorsporları Sisteminde kayıt olarak profil oluşturup lisans işlemlerini tamamladıktan sonra yarışlara kayıt yapabilirsiniz.

Yarışların detay ve kayıt bilgilerine Takvim sayfasından ulaşılabilir.

Takvim sayfamız üzerinden kayıt yapan sporcular, söz konusu yarışın kuralları ile yarış sırasında ve sonrasında verilecek kararlara uyacağını kabul ve beyan eder.