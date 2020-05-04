TOSFED Dijital Şampiyonası
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund I: Spa
30 May
-
30 May
Yarış:
23 gün
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R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Yarış:
30 gün
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R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Monza
20 Haz
-
20 Haz
Yarış:
44 gün
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R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
04 Tem
-
04 Tem
Yarı:
58 gün
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R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund V: Suzuka
18 Tem
-
18 Tem
Yarış:
72 gün
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R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Brands Hatch
01 Ağu
-
01 Ağu
Yarış:
86 gün
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R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
-
15 Ağu
Yarış:
100 gün
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R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VIII: Red Bull Ring
29 Ağu
-
29 Ağu
Yarış:
114 gün
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R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IX: Nürburgring
12 Eyl
-
12 Eyl
Yarış:
128 gün
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TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund X: Le Mans
26 Eyl
-
26 Eyl
Yarış:
142 gün
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TOSFED Dijital Şampiyonası / Son dakika

TOSFED Dijital Şampiyonası'na nasıl katılabilirim?

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TOSFED Dijital Şampiyonası'na nasıl katılabilirim?
Ekleyen:
, Şef Editör
4 May 2020 06:49

TOSFED Dijital Şampiyonası'na katılma koşullarını, nasıl katılabileceğinizi anlatan bilgileri sizler için hazırladık.

TOSFED Dijital Şampiyonası için kayıt işlemleri federasyonun bu etkinlik için hazırlamış olduğu internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Kayıt olmak ve tüm bilgiler için Dijital.Tosfed sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kayıt ve lisans bilgileri

TOSFED Dijital yarışlarına katılım sağlayabilmeniz için sırasıyla;

  1. Sistem kayıt
  2. Lisans başvuru işlemleri
  3. Lisans bedeli ödeme

adımları tamamlanmış olmalıdır.

Sisteme kayıt işlemleriniz sırasında sizden istenen vesikalık fotoğrafın;

  • 240x240 pixelden büyük,
  • 6000x6000 pixelden küçük,
  • png/gif/jpg/jpeg formatında
  • Boyutu 4 MB’dan küçük olmalıdır.

18 yaşından küçüklerin veli/vasi beyanı kısmını doldurması zorunludur.

Lisans Başvuru Formu sayfasına geçildiğinde Sağlık Beyanı ve 18 yaşından küçükler için Veli/Vasi İzin Belgesi dokümanları indirilerek doldurulacak ve imzalanacaktır. Her iki belgenin ve ödeme banka havalesi/EFT ile yapıldıysa dekontun yüklenmesinin ardından lisans başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

Daha sonra TOSFED yetkilileri tarafından onay için yapılacak kontrollerde eksik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda, kayıtta belirttiğiniz e-mail adresine gerekli bilgilendirme yapılacak ve düzeltilmesi istenecektir. İzin verilen dosya formatları dışında giriş yapılması durumunda sistem kabul etmeyerek size kayıt onayı vermeyecektir.

Bu bilgilendirme yapıldıktan sonra, eksikleri tamamlanmamış kayıtlar hatalı giriş olarak kabul edilecek, profil aktif olsa da lisans işlemi tamamlanmamış olacaktır.

Kayıt işlemleri eksiksiz tamamlanmış ve ödemesi gerçekleşmiş olan sporcularımızın lisansları aktif edilecek, kendilerine eposta ile gerekli bilgiler iletilecektir.

Lisans işlemleri sırasında herhangi bir sorunla karşılaşmanız durumunda; mesai saatleri içinde 0212 351 50 45 (Dahili: 5) numaralı telefondan lisans bölümüne ulaşarak ilgili kişi ile görüşebilirsiniz.

TOSFED Dijital Motorsporları Sistemi üzerinden Lisans alabilmeniz için ilk olarak sisteme kayıt olmanız gerekmektedir. Eğer otomobil sporları lisansınız varsa, önceki yıllardaki lisans evraklarınız, bu sistemde geçerli değildir.

TOSFED Dijital Lisansı alındığı yıl içinde geçerlidir.

TOSFED Dijital Motorsporları sistemine kayıt olarak lisans almış sporcular, geçerli olan tüm kural ve talimatları kabul etmiş sayılır.

Kayıt bağlantısı https://dijital.tosfed.org.tr/kayit

Lisans ödemesi

TOSFED Dijital lisans bedeli olan 50.00 ₺'yi

Havale veya EFT yoluyla yatırmak için;

Hesap İsmi: Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
Banka: Türk Ekonomi Bankası
Şube: Ankara / Çankaya
Hesap No: 65515822
IBAN: TR180003200000000065515822
Hesabına, dekontun açıklama kısmına AD SOYAD DIJITAL LISANS BEDELI yazılarak gönderilebilir.

Kredi Kartı ile ödeme yapmak için;

http://www.tosfed.org.tr/pos/ adresine girdiğinizde açılacak ekranda, adınız/soyadınız ve TC kimlik numaranızla birlikte kredi kartı bilgilerinizi girerek ödemenizi tamamlayabilirsiniz.

Yarışlara kayıt

TOSFED Dijital Motorsporları Sisteminde kayıt olarak profil oluşturup lisans işlemlerini tamamladıktan sonra yarışlara kayıt yapabilirsiniz.

Yarışların detay ve kayıt bilgilerine Takvim sayfasından ulaşılabilir.

Takvim sayfamız üzerinden kayıt yapan sporcular, söz konusu yarışın kuralları ile yarış sırasında ve sonrasında verilecek kararlara uyacağını kabul ve beyan eder.

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

TDPŞ Raund I: Spa

TDPŞ Raund I: Spa

30 May - 30 May
Yarış Başlangıç:
23 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
Yarış
Cmt 30 May
Cmt 30 May
12:00
22:00

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Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
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16 Tem - 19 Tem
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30 Tem - 2 Ağu
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27 Ağu - 30 Ağu
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3 Eyl - 6 Eyl
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17 Eyl - 20 Eyl
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