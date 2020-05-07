TOSFED Dijital Şampiyonası
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TOSFED Dijital Şampiyonası, RedBull X2019 ile gösteri yarışı yaptı

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Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
1/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
2/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
3/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
4/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
5/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
6/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
7/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
8/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
9/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı

Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
10/10

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Ekleyen:
, Şef Editör
7 May 2020 07:20

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası’na katılacak sürücüler şampiyonada kullanılacak araçlardan birisi olan konsept RedBull X2019 ile bir gösteri yarışı yaptılar.

11-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek eleme seanslarıyla başlayacak olan TOSFED Dijital Şampiyonası öncesinde çalışmalar devam ediyor.

Dijital şampiyona öncesinde ilk test yarışını geçtiğimiz günlerde Motorsport.com Türkiye Youtube kanalında gerçekleştirmiştik.

Son olarak yarışmaya katılacak sürücülerden bazıları, İtalya'nın Monza pistinde konsept RedBull X2019 ile bir gösteri yarışı yaptılar.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

TDPŞ Raund I: Spa

TDPŞ Raund I: Spa

30 May - 30 May
Yarış Başlangıç:
23 gün
Seans Tarih
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 İçerik
Yarış
Cmt 30 May
Cmt 30 May
12:00
22:00

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