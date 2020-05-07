TOSFED Dijital Şampiyonası, RedBull X2019 ile gösteri yarışı yaptı

11-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek eleme seanslarıyla başlayacak olan TOSFED Dijital Şampiyonası öncesinde çalışmalar devam ediyor.

Dijital şampiyona öncesinde ilk test yarışını geçtiğimiz günlerde Motorsport.com Türkiye Youtube kanalında gerçekleştirmiştik.

Son olarak yarışmaya katılacak sürücülerden bazıları, İtalya'nın Monza pistinde konsept RedBull X2019 ile bir gösteri yarışı yaptılar.

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