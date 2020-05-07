TOSFED Dijital Şampiyonası, RedBull X2019 ile gösteri yarışı yaptı
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Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
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Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
3/10
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
4/10
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
5/10
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
6/10
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
7/10
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
8/10
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
9/10
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Tosfed Dijital Şampiyonası, Gran Turismo, RedBull X2019 test yarışı
10/10
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası’na katılacak sürücüler şampiyonada kullanılacak araçlardan birisi olan konsept RedBull X2019 ile bir gösteri yarışı yaptılar.
11-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek eleme seanslarıyla başlayacak olan TOSFED Dijital Şampiyonası öncesinde çalışmalar devam ediyor.
Dijital şampiyona öncesinde ilk test yarışını geçtiğimiz günlerde Motorsport.com Türkiye Youtube kanalında gerçekleştirmiştik.
Son olarak yarışmaya katılacak sürücülerden bazıları, İtalya'nın Monza pistinde konsept RedBull X2019 ile bir gösteri yarışı yaptılar.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
|Editör
|Abdullah Çelik
TOSFED Dijital Şampiyonası, RedBull X2019 ile gösteri yarışı yaptı
paylaşım
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Yarış merkezi
30 May - 30 May
Yarış Başlangıç:
23 gün
|Seans
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|Yarış
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Cmt 30 May
Cmt 30 May
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12:00
22:00
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