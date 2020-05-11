TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı.
10 etkinlik, toplam 20 yarışın gerçekleştirileceği TOSFED Dijital Pist Şampiyonası öncesinde eleme heyecanı artık başlamış durumda.
250 civarında katılımcı, organizasyona katılabilecek 14 kişi arasında yer alabilmek için eleme seanslarında katılıyorlar. PlayStation 4'te Gran Turismo GT Sport oyunu üzerinden gerçekleştirilecek sanal turnuva öncesinde oyuncular, 14 kişilik gruplar halinde eleme seanslarına katılacaklar. Tüm eleme seansları tamamlandıktan sonra en hızlı 14 dereceye sahip isim turnuvaya katılma hakkı kazanacak.
İlk gün gerçekleştirilen 2 eleme seansının ardından en hızlı isim 2:26.387'lik derecesiyle Soner Akdeniz olurken 1:26.527 ile Bülent Karakuş 2., 1:26.578 ile Batuhan Kaya 3., 1:26.946 ile Mustafa Erman Çelebi 4. oldu ve ilk gün 1:26'lı tur elde edebilen son isim oldu.
Volkan Dinçer ve Erhan Kocatop 1:27.114 ile aynı tur derecesini elde ettiler.
Elemeler 18 Mayıs'a kadar her gün iki seans olacak şekilde Spa-Francorchamps pistinde Alfa Romeo 4C GR.4 aracı ile devam edecek.
Genel sıralama
|İSİM
|EN İYİ ZAMAN
|Soner Akdeniz
|02:26.387
|Bülent Karakuş
|02:26.527
|Batuhan Kaya
|02:26.578
|Mustafa Erman Çelebi
|02:26.946
|Volkan Dinçer
|02:27.114
|Erhan Kocatop
|02:27.114
|Ahmet Ayaz
|02:27.479
|Engin Özgen
|02:27.824
|İrfan Özgür
|02:27.984
|Alp Sami Abukay
|02:27.986
|Berk Bayam
|02:29.329
|Batuhan Bayrak
|02:29.692
|Ali Arda Kılıç
|02:29.737
|Veli Batuhan Oğuz
|02:30.769
|Samet Arman
|02:30.968
|Harun Reşit Ergün
|02:31.156
|Can Ankara
|02:31.172
|İlhan Gün Şeftalioğlu
|02:31.310
|Kerim Sulyak
|02:32.067
|Umut Kemikkıran
|02:35.582
|Murat Sarıosmanoğlu
|02:39.740
|Emrah Akar
|02:41.362
|Arda Feyman
|02:41.778
|Serkan Burak Can Çangır
|02:43.071
|Recep Haldun Ülgen
|02:44.510
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
|Editör
|Abdullah Çelik
TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı
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