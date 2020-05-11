TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı

10 etkinlik, toplam 20 yarışın gerçekleştirileceği TOSFED Dijital Pist Şampiyonası öncesinde eleme heyecanı artık başlamış durumda.

250 civarında katılımcı, organizasyona katılabilecek 14 kişi arasında yer alabilmek için eleme seanslarında katılıyorlar. PlayStation 4'te Gran Turismo GT Sport oyunu üzerinden gerçekleştirilecek sanal turnuva öncesinde oyuncular, 14 kişilik gruplar halinde eleme seanslarına katılacaklar. Tüm eleme seansları tamamlandıktan sonra en hızlı 14 dereceye sahip isim turnuvaya katılma hakkı kazanacak.

İlk gün gerçekleştirilen 2 eleme seansının ardından en hızlı isim 2:26.387'lik derecesiyle Soner Akdeniz olurken 1:26.527 ile Bülent Karakuş 2., 1:26.578 ile Batuhan Kaya 3., 1:26.946 ile Mustafa Erman Çelebi 4. oldu ve ilk gün 1:26'lı tur elde edebilen son isim oldu.

Volkan Dinçer ve Erhan Kocatop 1:27.114 ile aynı tur derecesini elde ettiler.

Elemeler 18 Mayıs'a kadar her gün iki seans olacak şekilde Spa-Francorchamps pistinde Alfa Romeo 4C GR.4 aracı ile devam edecek.

Genel sıralama

İSİM EN İYİ ZAMAN Soner Akdeniz 02:26.387 Bülent Karakuş 02:26.527 Batuhan Kaya 02:26.578 Mustafa Erman Çelebi 02:26.946 Volkan Dinçer 02:27.114 Erhan Kocatop 02:27.114 Ahmet Ayaz 02:27.479 Engin Özgen 02:27.824 İrfan Özgür 02:27.984 Alp Sami Abukay 02:27.986 Berk Bayam 02:29.329 Batuhan Bayrak 02:29.692 Ali Arda Kılıç 02:29.737 Veli Batuhan Oğuz 02:30.769 Samet Arman 02:30.968 Harun Reşit Ergün 02:31.156 Can Ankara 02:31.172 İlhan Gün Şeftalioğlu 02:31.310 Kerim Sulyak 02:32.067 Umut Kemikkıran 02:35.582 Murat Sarıosmanoğlu 02:39.740 Emrah Akar 02:41.362 Arda Feyman 02:41.778 Serkan Burak Can Çangır 02:43.071 Recep Haldun Ülgen 02:44.510

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