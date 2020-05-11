TOSFED Dijital Şampiyonası
TOSFED Dijital Şampiyonası
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TOSFED Dijital Şampiyonası / Etap raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı
Ekleyen:
, Şef Editör
11 May 2020 22:21

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Dijital Pist Şampiyonası elemelerinde ilk gün tamamlandı.

10 etkinlik, toplam 20 yarışın gerçekleştirileceği TOSFED Dijital Pist Şampiyonası öncesinde eleme heyecanı artık başlamış durumda.

250 civarında katılımcı, organizasyona katılabilecek 14 kişi arasında yer alabilmek için eleme seanslarında katılıyorlar. PlayStation 4'te Gran Turismo GT Sport oyunu üzerinden gerçekleştirilecek sanal turnuva öncesinde oyuncular, 14 kişilik gruplar halinde eleme seanslarına katılacaklar. Tüm eleme seansları tamamlandıktan sonra en hızlı 14 dereceye sahip isim turnuvaya katılma hakkı kazanacak.

İlk gün gerçekleştirilen 2 eleme seansının ardından en hızlı isim 2:26.387'lik derecesiyle Soner Akdeniz olurken 1:26.527 ile Bülent Karakuş 2., 1:26.578 ile Batuhan Kaya 3., 1:26.946 ile Mustafa Erman Çelebi 4. oldu ve ilk gün 1:26'lı tur elde edebilen son isim oldu.

Volkan Dinçer ve Erhan Kocatop 1:27.114 ile aynı tur derecesini elde ettiler.

Elemeler 18 Mayıs'a kadar her gün iki seans olacak şekilde Spa-Francorchamps pistinde Alfa Romeo 4C GR.4 aracı ile devam edecek.

 

Genel sıralama

İSİM EN İYİ ZAMAN
Soner Akdeniz 02:26.387
Bülent Karakuş 02:26.527
Batuhan Kaya 02:26.578
Mustafa Erman Çelebi 02:26.946
Volkan Dinçer 02:27.114
Erhan Kocatop 02:27.114
Ahmet Ayaz 02:27.479
Engin Özgen 02:27.824
İrfan Özgür 02:27.984
Alp Sami Abukay 02:27.986
Berk Bayam 02:29.329
Batuhan Bayrak 02:29.692
Ali Arda Kılıç 02:29.737
Veli Batuhan Oğuz 02:30.769
Samet Arman 02:30.968
Harun Reşit Ergün 02:31.156
Can Ankara 02:31.172
İlhan Gün Şeftalioğlu 02:31.310
Kerim Sulyak 02:32.067
Umut Kemikkıran 02:35.582
Murat Sarıosmanoğlu 02:39.740
Emrah Akar 02:41.362
Arda Feyman 02:41.778
Serkan Burak Can Çangır 02:43.071
Recep Haldun Ülgen 02:44.510

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

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