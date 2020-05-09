TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda eleme heyecanı başlıyor

TOSFED, uzun süren çalışmaların ardından sonunda sanal yarışlar düzenleyeceğini duyurmuştu. Bu kapsamda TOSFED, Türkiye Dijital Pist Şampiyonası ve Türkiye Dijital Ralli Şampiyonası adıyla iki sanal şampiyona düzenleyeceğini açıkladı.

Red Bull'un ana sponsor Motorsport.com Türkiye'nin medya sponsoru olduğu organizasyonda, Dijital Pist Şampiyonası için başvurular dün itibariyle sona erdi. Artık şampiyonaya katılacak isimlerin belirleneceği elemeler başlıyor.

Elemeler başlamadan önce yarışa katılacak isimlerden bazıları test yarışı yapmışlardı.

PlayStation4 platformu ve FIA’nın da sertifikalı yarış oyunu olan Gran Turismo Sport‘un kullanılacağı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda Türkiye’nin ilk dijital pist şampiyonu olmak için mücadele edecek 14 sürücü, 11-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak ve kayıt olan herkesin katılacağı eleme serisi sonunda belli olacak.

Normalde elemeler 11 - 17 Mayıs tarihleri arasında, her gün 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00 aralarında iki seans şeklinde gerçekleşecekti ancak yoğun talebin ardından ek seanslar eklendi.

Elemeler Belçika Spa-Francorchamps pistinde Alfa Romeo 4C GR.4 aracı ile gerçekleştirilecek. Elemeler sonucunda belirlenen en hızlı 14 sürücü, 10 yarışlık Dijital Pist Şampiyonası'na katılacaklar.

10 yarışlık şampiyona sonunda en çok puanı kazanan isim, TOSFED Dijital Pist Şampiyonu olacak. TOSFED Dijital Pist Şampiyonu 10.000 TL ile ödüllendirilirken, şampiyonada ikinci olan 6.000 TL, üçüncü olan ise 4.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

Eleme yarışları izleyiciye kapalı olacak ancak yarışları Motorsport.com Türkiye Youtube kanalından canlı olarak izleyebileceksiniz.

Daha fazla ayrıntı için Dijital.TOSFED sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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