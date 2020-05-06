TOSFED Dijital Pist Şampiyonası yarış takvimi

PlayStation4 platformu ve FIA’nın da sertifikalı yarış oyunu olan Gran Turismo Sport‘un kullanılacağı TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 11-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak eleme seanslarından sonra başlayacak.

14 pilotun, 10 yarıştan oluşan mücadelesinde, en yüksek puanı elde edecek sürücü, 2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonu unvanını kazanacak.

Şampiyona 30 Mayıs'ta Spa yarışı ile başlayacak. Onu Interlagos, Monza, Autodromo Lago Maggiore, Suzuka, Brans Hatch, Katalonya, Red Bull Ring, Nürburgring yarışları takip edecek.

10 yarış sürecek olan takvimin final yarışı Le Mans yani La Sarthe'de gerçekleşecek.

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