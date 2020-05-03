TOSFED Dijital Pist Şampiyonası test yarışı ile başlıyor
11 Mayıs tarihinde elemeler ile başlayacak olan TOSFED Dijital Pist Şampiyonası öncesinde yarışçılar bu akşam bir test yarışı gerçekleştirecekler.
Bu gece saat 22:00'da başlayacak olan yarışta Porsche GT3 RS 911 yarış aracı kullanılacak. Güç ayarları standart olan yarışta pilotlar 2 yarış gerçekleştirecekler.
2. yarış ters grid dizilimi ile yapılacak. Yarışı bu haber altında ya da Motorsport Türkiye Youtube kanalından canlı izleyebilirsiniz.
TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, PlayStation 4 ve üzeri konsollarda oynanabilen Gran Turismo Sport ile yapılacak. Şampiyona, ikişer yarıştan oluşan 10 ayaktan oluşacaktır.
Pist Şampiyonasına 11-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan eleme serisi sonunda, ilk 14 sırayı paylaşan sürücüler katılacaklardır. Bu sürücüler Spa, Interlagos, Monza, Autodromo Lago Maggiore, Suzuka, Brands Hatch Grand Prix Circuit, Catalunya, Red Bull Ring, Nürburgring ve La Sarthe Le Mans pistlerinde koşulacak olan 10 ayakta, sıralama turları dahil yarışmadaki bitiş derecelerine göre aldıkları puanlarla sıralanacaklar ve sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonu unvanını kazanacaktır.
Ödüller
- TOSFED Dijital Pist Şampiyonu 10.000 TL
- ikinci 6.000 TL
- üçüncü 4.000 TL
para ödülünün sahibi olacak.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
|Editör
|Abdullah Çelik
TOSFED Dijital Pist Şampiyonası test yarışı ile başlıyor
Yarış merkezi
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Cmt 30 May
Cmt 30 May
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12:00
22:00
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