TOSFED Dijital Pist Şampiyonası test yarışı ile başlıyor

Bu gece saat 22:00'da başlayacak olan yarışta Porsche GT3 RS 911 yarış aracı kullanılacak. Güç ayarları standart olan yarışta pilotlar 2 yarış gerçekleştirecekler.

2. yarış ters grid dizilimi ile yapılacak. Yarışı bu haber altında ya da Motorsport Türkiye Youtube kanalından canlı izleyebilirsiniz.

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, PlayStation 4 ve üzeri konsollarda oynanabilen Gran Turismo Sport ile yapılacak. Şampiyona, ikişer yarıştan oluşan 10 ayaktan oluşacaktır.

Pist Şampiyonasına 11-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan eleme serisi sonunda, ilk 14 sırayı paylaşan sürücüler katılacaklardır. Bu sürücüler Spa, Interlagos, Monza, Autodromo Lago Maggiore, Suzuka, Brands Hatch Grand Prix Circuit, Catalunya, Red Bull Ring, Nürburgring ve La Sarthe Le Mans pistlerinde koşulacak olan 10 ayakta, sıralama turları dahil yarışmadaki bitiş derecelerine göre aldıkları puanlarla sıralanacaklar ve sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonu unvanını kazanacaktır.

Ödüller

TOSFED Dijital Pist Şampiyonu 10.000 TL

ikinci 6.000 TL

üçüncü 4.000 TL

para ödülünün sahibi olacak.