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TOSFED Dijital Şampiyonası / Son dakika

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ödülleri neler?

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası ödülleri neler?
Ekleyen:
, Şef Editör
5 May 2020 06:56

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası sonucunda ilk 3'e giren yarışçılara çeşitli para ödülleri verilecek.

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, PlayStation 4 ve üzeri konsollarda oynanabilen Gran Turismo Sport ile yapılacaktır. Şampiyona, ikişer yarıştan oluşan 10 ayaktan oluşacaktır.

Pist Şampiyonasına 11-17 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan eleme serisi sonunda, ilk 14 sırayı paylaşan sürücüler katılacaklardır.  Bu sürücüler Spa, Interlagos, Monza, Autodromo Lago Maggiore, Suzuka, Brands Hatch Grand Prix Circuit, Catalunya, Red Bull Ring, Nürburgring ve La Sarthe Le Mans pistlerinde koşulacak olan 10 ayakta, sıralama turları dahil yarışmadaki bitiş derecelerine göre aldıkları puanlarla sıralanacaklar ve sezon sonunda en yüksek puanı elde eden sürücü 2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonu unvanını kazanacaktır.

TOSFED Dijital Pist Şampiyonu 10.000 TL, ikinci 6.000 TL, üçüncü 4.000 TL para ödülünün sahibi olacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

Yarış merkezi

TDPŞ Raund I: Spa

TDPŞ Raund I: Spa

30 May - 30 May
Yarış Başlangıç:
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Cmt 30 May
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