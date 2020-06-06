TOSFED Dijital Şampiyonası
TOSFED Dijital Şampiyonası
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TOSFED Dijital Şampiyonası / Son dakika

TOSFED eSpor heyecanı Brezilya ayağı ile devam ediyor

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TOSFED eSpor heyecanı Brezilya ayağı ile devam ediyor
Ekleyen:
6 Haz 2020 09:39

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'nda heyecan, bu akşam gerçekleştirilecek Brezilya ayağı ile devam edecek.

Geçen hafta Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde gerçekleştirilen ilk ayağın ardından ikinci ayak Brezilya'nın Interlagos pistinde gerçekleşecek.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu serinin Brezilya ayağı için yayın, bu akşam 22:00'da başlayacak. Yarışları TOSFED ve Red Bull kanallarıyla birlikte Motorsport.com Türkiye'nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından ya da Motorsport.tv yayınıyla Motorsport.com üzerinden izleyebilirsiniz. Yarışları Motorsport.com Türkiye Direktörü Cihangir Perperik ile Video Editörü Emre Baltaoğlu anlatacak, onlara TOSFED'den Atıl Atılgan eşlik edecek.

2020 TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Brezilya ayağında Audi R8 LMS Gr.3 aracı kullanılacak. Geçen hafta olduğu gibi yarış öncesi toplantı ve antrenman seansının ardından 15 dakikalık sıralama seansı gerçekleşecek. Sıralama sonucuna göre başlayacak olan 1. yarış 12 tur, ilk yarışın sonucuna göre ters grid pozisyonuyla başlayacak olan 2. yarış 14 tur üzerinden gerçekleşecek.

Red Bull Ring'de gerçekleştirilen ilk yarış hafta sonunda Aytaç Gördös ve Murat Tüter kazanan isimler olmuştu. Şampiyona liderliğini 21 puana sahip Aytaç Gördös ve Sefa Batuhan Bilgin paylaşıyorlar.

TDPŞ 1. ayak sonuçları ve puan durumu >>

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery
1/6

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery
2/6

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery
3/6

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery
4/6

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery
5/6

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası, 2. ayak, Audi R8 LMS Gr.3 livery
6/6

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

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Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Editör Abdullah Çelik

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