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TOSFED Dijital Şampiyonası / TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya / Yarış raporu

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Catalunya: Ali Dinç ve Özcan Yılmaz kazandı

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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Catalunya: Ali Dinç ve Özcan Yılmaz kazandı

TOSFED'in düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası mücadelesinde Circuit de Catalunya pistinde gerçekleştirilen 7. ayak yarışları tamamlandı.

Şampiyonanın sonuna doğru geldiğimiz Katalunya'da ilk yarışı Ali Dinç, ikinci yarışı ise Özcan Yılmaz kazandı.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 7. ayağında Porsche 911 GT3 RS '16 araçlar kullanıldı.

 

İlk pole ve galibiyet Ali Dinç'in!

Katalunya'daki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Ali Dinç 1:48,912 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Aytaç Gördös ve Özcan Yılmaz yer aldı.

Yarışın başlamasıyla Ali Dinç yerini korudu, startla birlikte Batuhan Bilgin rakiplerinin kötü startıyla birlikte 2. sıraya yükselirken Serkan Çetin ilk virajı 3. sırada geçti. Ayrıca pilotlar ilk turu da bu şekilde noktaladılar.

Mücadelenin devamındaysa yarışta bir noktada 7. sıraya kadar gerileyen Özcan Yılmaz, harika bir yükseliş gerçekleştirerek 3. sırayı geri almayı başardı. Pilotların neredeyse her birinin farklı pit stop hamlesi denediği günde lastik seçimi ve benzin yükü de en belirleyici faktörler arasındaydı.

İlk yarışın son bölümüne lider giren Ali Dinç ve 2. sıradaki Batuhan Bilgin yarışı rahat şekilde bu konumda bitirmeyi başardılar. Ancak son tura kadar podyumun son basamağı için Aytaç ve Özcan kıran kırana çekişme içerisine girdiler. Aynı zamanda şampiyonada da rakip olan bu ikili arasındaki mücadeleyi kazanan isim Özcan Yılmaz oldu ve ilk yarışta podyumu tamamlayan sürücü oldu.

 

2. yarışta zafer lidere gitti!

Hareketli start şeklinde ve ters grid olarak başlayan ikinci yarışa ise, ilk yarışta sonuncu olan Serkan Temizel ilk sıradan başladı. İlk turu bu şekilde tamamlayan Temizel'in arkasındaysa Turan Sezgin'i geride bırakıp 2. sıraya yükselen Huzeyfe Çelik ilk tur içerisinde lidere yaklaşmış oldu.

Yarışın devamındaysa yine pilotlar çeşitli pit stop hamleleri denediler. Genellikle 2 pit tercihi yapıldı ve liderlik pek çok kez el değiştirdi. Pistin yapısından dolayı pist üzerinde her ne kadar fazla geçiş olmasa bile, pit hamleleriyle birlikte mücadelede farklı isimleri liderlikte görmüş olduk.

İlk yarışı önde bitiren pilotların arkadan başlamasıyla beraber orta grup yarışın başında çok hareketli durumdaydı. Ancak favoriler Özcan Yılmaz, Ali Dinç, Aytaç Gördös ve Batuhan Bilgin'in vites arttırması ile beraber ön tarafta sular kaynamaya başladı. Yarışın son bölümünde şampiyona lideri Özcan Yılmaz 1. sırayı almayı başardı. Mücadelenin sonuna kadar hata yapmayan Yılmaz, yarışı aynı konumda bitirmeyi başardı. Batuhan Bilgin 2. olurken, Huzeyfe Çelik yarışı 3. sırada noktaladı.

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