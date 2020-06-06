TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Brezilya: Kazananlar Batuhan Bilgin ve Ali Dinç

10 ayaktan oluşacak 2020 Dijital Pist Şampiyonası'nda elemelere katılan 250 kişiden 14'ü Interlagos pistinde 2. yarışlarına çıktılar. Son ana kadar heyecanın devam ettiği iki yarışta da galibiyet son anda el değiştirdi.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın ilk ayağında Audi R8 LMS Gr.3 araçları kullanıldı.

Brezilya ayağının tamamlanmasıyla şampiyonada gerçekleştirilen ilk 4 yarışta 4 farklı isim kazanmış oldu. Bu arada Oğuzhan Ayhan ve Yavuz Murat Efe yarışa katılamadılar.

Aytaç Gördös'ün son metrelerde yakıtı bitti, Sefa Batuhan Bilgin kazandı!

İlk yarış öncesinde sıralamalarda pole pozisyonu Murat Tüter'in oldu. Yarışa ilk sıradan başlayan Tüter yarışın ilk bölümünde liderliğini korudu.

12 tur üzerinden gerçekleşen yarışta pit stoplar oldu ve bu durum yarışın kaderini değiştiren olaylardan birisiydi.

6. turda başlayan pit stoplara kadar Murat Tüter liderliğini korurken onu Aytaç Gördös ve Sefa Batuhan Bilgin takip ediyordu. Aytaç ve Sefa Batuhan, Murat'tan bir tur önce pite geldiler ve aynı sıra ile yarışa döndüler. Pite bir tur sonra gelen Murat, trafikte zaman kaybetti ve yarışa Aytaç ve Sefa'nın arkasında 3. sırada döndü.

Pit stopların ardından Murat öndeki iki sürücüden koptu ve liderlik mücadelesi Aytaç ile Batuhan arasında devam etti. Aytaç son ana kadar yerini korusa da bitiş çizgisine birkaç metre kala yakıtı bittiği için yavaşladı ve yarışın kazananı Sefa Batuhan Bilgin oldu. Murat Tüter 2. olurken Aytaç Gördös 3. sırada yarışı tamamlamış oldu. Batuhan ayrıca ilk yarışta en hızlı turun sahibiydi.

İlk yarışta Ali Dinç yarışı 4. olurken Özcan Yılmaz 5., Atalay Ant 6., Hüseyin Yılmaz 7. sıralarda yarışı tamamladılar.

İlk yarışa 3. sıradan başlayan ancak bağlantı sorunuyla yarışa erken veda ederek 12. sırada yer alan Huzeyfe Çelik ikinci yarış için pole pozisyonunun sahibi oldu.

2. yarışın galibi, son turda iki sıra yükselen Ali Dinç

İlk yarıştaki sorun nedeniyle sonuncu olan Huzeyfe Çelik, bu sayede ikinci yarıştaki hareketli startın başında yer aldı ve uzun süre liderliğini korudu.

Ön gruptaki pilotlar 7. tura başlarken pite geldiler. Pit stoplar öncesi sıralama Huzeyfe Çelik, Serkan Temizel, Hüseyin Togacar, Özcan Yılmaz ve Aytaç Gördös şeklindeydi.

Ön gruptaki pitlerin ardından ilk yarışın ikincisi Murat Tüter geç pit stop yapmayı tercih ederek liderliğe yükseldi ve 10. tura kadar yerini korudu.

Pitler tamamlandığında Huzeyfe avantajlı isimken Hüseyin Togacar, Vedat Ali Dalokay, Ali Dinç ve Aytaç Gördös takip eden isimlerdi.

Son tura girilirken 2. sıradaki Hüseyin ve 3. sıradaki Ali Dinç tempoyu arttırdılar. Hüseyin, Huzeyfe'yi zorlarken hata yaptı ve Ali Dinç'e geçirerek 3. sıraya geriledi. Joystickle oynayan Huzeyfe, son virajlarda birkaç defa hata yaptı ve son virajda yaptığı hata ile Ali Dinç'e geçilmekten kurtulamadı.

Böylece Ali Dinç gerilerden başladığı 2. yarışta son turda iki ismi geçerek zafere ulaşan isim oldu. Huzeyfe 2. sırada yarışı noktalarken Hüseyin Özcan 3. olarak podyumu tamamlayan isim oldu. Hüseyin ayrıca 2. yarışta en hızlı turun sahibi olmayı başardı.

İlk yarışın şanssız ismi Aytaç Gördös 2. yarışta 4. olurken ilk yarışta kazanan Batuhan 5., Vedat Ali 6., ve 10. turda pite geldiğinde 10. sıraya kadar gerileyen Murat 7. oldu.

*Resmi sonuçlar henüz açıklanmadı.