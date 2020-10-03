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TOSFED Dijital Şampiyonası / TDPŞ Raund VIII: Spa / Son dakika

TOSFED Dijital heyecanı, Spa-Francorchamps ayağı ile devam ediyor

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TOSFED Dijital heyecanı, Spa-Francorchamps ayağı ile devam ediyor
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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası heyecanı, bu akşam gerçekleştirilecek olan Belçika ayağı ile devam edecek.

Red Bull sponsorluğu ve Motorsport.com medya sponsorluğunda düzenlenen TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'na bir süredir, Türkiye Rallisi gibi büyük organizasyonların düzenlenmesi nedeniyle ara verilmişti. Şampiyonanın 8. ayağı olan Belçika yarışı bu akşam gerçekleştirilecek.

Yarış bu akşam 21:00'da başlayacak. Yarışlar Motorsport.com Türkiye internet sitesi, Facebook, Youtube ve Twitch hesaplarında ayrıca TOSFED Youtube kanalında ve Red Bull Twitch hesabında canlı olarak yayınlanacak.

Spa-Francorchamps yarışında Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3 araçları kullanılacak.

İlk 7 ayağın ardından Özcan Yılmaz 164 puan ile lider durumda bulunuyor. Onu 150 puan ile Aytaç Gördös takip ediyor.

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Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3, Spa-Francorchamps 8. ayak yarışı

Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3, Spa-Francorchamps 8. ayak yarışı
1/3

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3, Spa-Francorchamps 8. ayak yarışı

Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3, Spa-Francorchamps 8. ayak yarışı
2/3

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3, Spa-Francorchamps 8. ayak yarışı

Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3, Spa-Francorchamps 8. ayak yarışı
3/3

Fotoğraf: Motorsport.com Türkiye

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Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Etkinlik TDPŞ Raund VIII: Spa
Editör Abdullah Çelik

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