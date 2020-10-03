TOSFED Dijital heyecanı, Spa-Francorchamps ayağı ile devam ediyor

Red Bull sponsorluğu ve Motorsport.com medya sponsorluğunda düzenlenen TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'na bir süredir, Türkiye Rallisi gibi büyük organizasyonların düzenlenmesi nedeniyle ara verilmişti. Şampiyonanın 8. ayağı olan Belçika yarışı bu akşam gerçekleştirilecek.

Yarış bu akşam 21:00'da başlayacak. Yarışlar Motorsport.com Türkiye internet sitesi, Facebook, Youtube ve Twitch hesaplarında ayrıca TOSFED Youtube kanalında ve Red Bull Twitch hesabında canlı olarak yayınlanacak.

Spa-Francorchamps yarışında Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3 araçları kullanılacak.

İlk 7 ayağın ardından Özcan Yılmaz 164 puan ile lider durumda bulunuyor. Onu 150 puan ile Aytaç Gördös takip ediyor.