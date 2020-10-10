TOSFED Dijital heyecanı, Nürburgring ayağı ile devam ediyor

Red Bull sponsorluğu ve Motorsport.com medya sponsorluğunda düzenlenen TOSFED Dijital Pist Şampiyonası'na bir süredir, Türkiye Rallisi gibi büyük organizasyonların düzenlenmesi nedeniyle ara verilmişti. Şampiyonanın 9. ayağı olan Almanya yarışı bu akşam gerçekleştirilecek.

Yarış bu akşam 21:00'da başlayacak. Yarışlar Motorsport.com Türkiye internet sitesi, Facebook, Youtube ve Twitch hesaplarında, ayrıca TOSFED Youtube kanalında ve Red Bull Twitch hesabında canlı olarak yayınlanacak.

Nürburgring yarışında Mercedes-Benz SLS AMG Gr.4 araçları kullanılacak.

Şampiyonanın 8. ayak yarışlarının ardından Özcan Yılmaz 195 puanla liderliğini korurken 171 puanla Aytaç Gördös 2., 153 puanla Sefa Batuhan Bilgin 3. sırada bulunuyor.