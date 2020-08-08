TOSFED Dijital Şampiyonası
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund III: Brands Hatch
20 Haz
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
04 Tem
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund V: Suzuka
18 Tem
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VI: Le Mans
01 Ağu
Etkinlik Bitti
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VII: Circuit de Catalunya
15 Ağu
Yarış:
7 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund VIII: Spa
29 Ağu
Yarış:
21 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund IX: Nürburgring
12 Eyl
Yarış:
35 gün
Tüm programı gör
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDPŞ Raund X: Monza
26 Eyl
Yarış:
49 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
TOSFED Dijital Şampiyonası / TDPŞ Raund VI: Le Mans / Son dakika

TOSFED Dijital heyecanı, Le Mans ayağı ile devam ediyor

paylaşım
yorumlar
TOSFED Dijital heyecanı, Le Mans ayağı ile devam ediyor
Ekleyen:
8 Ağu 2020 15:44

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası heyecanı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Fransa ayağı ile devam edecek.

TOSFED'in ilk kez düzenlediği sanal şampiyonada şu ana kadar Red Bull Ring, Sao Paolo, Brands Hatch, İtalya ve Suzuka yarışları gerçekleştirildi. Bu hafta sonu 6. ayak Fransa'nın ünlü La Sarthe pistinde gerçekleşecek.

Yarış bu akşam 21:00'da başlayacak. Yarışlar Motorsport.com Türkiye internet sitesi, Facebook, Youtube ve Twitch hesaplarında ayrıca TOSFED Youtube kanalında ve Red Bull Twitch hesabında canlı olarak yayınlanacak.

La Sarthe Le Mans yarışında Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1 araçları kullanılacak.

İlk 5 ayağın ardından Özcan Yılmaz 115 puan ile lider durumda bulunuyor. Onu 108 puan ile Aytaç Gördös takip ediyor.

Slider
Liste

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1
1/6

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1
2/6

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1
3/6

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1
4/6

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1
5/6

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1

Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1
6/6
TDPŞ Suzuka: Aytaç Gördös'ten muhteşem performans

Önceki haber

TDPŞ Suzuka: Aytaç Gördös'ten muhteşem performans
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Etkinlik TDPŞ Raund VI: Le Mans
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu
2s

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
34dk

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP sıralama turları
Formula 1 Formula 1 / Canlı anlatım
3s

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP sıralama turları

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point kararı sonucu hakaretler havada uçuşuyor

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Geleceğimle ilgili kararı verdim ve bunun doğru olup olmadığını göreceğiz!"

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
38dk

Bottas: “Kendimden ve araçtan her şeyi almak güzel”

Son Haberler

TOSFED Dijital heyecanı, Le Mans ayağı ile devam ediyor
tspr TOSFED Dijital Şampiyonası / Son dakika
37dk

TOSFED Dijital heyecanı, Le Mans ayağı ile devam ediyor

TDPŞ Suzuka: Aytaç Gördös'ten muhteşem performans
tspr TOSFED Dijital Şampiyonası / Yarış raporu

TDPŞ Suzuka: Aytaç Gördös'ten muhteşem performans

TDPŞ Maggiore: Özcan Yılmaz yine ikide iki yaptı!
tspr TOSFED Dijital Şampiyonası / Yarış raporu

TDPŞ Maggiore: Özcan Yılmaz yine ikide iki yaptı!

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor
tspr TOSFED Dijital Şampiyonası / Son dakika

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP: Pole pozisyonu Bottas'ın, Hulkenberg 3.!

2s
2
Formula 1

Vettel: "Çaresiz gibi hissediyorum"

34dk
3
Formula 1

Hulkenberg üçüncülüğün ardından çok mutlu: "Yüzümde bir gülümseme var"

1s
4
Formula 1

Russell'ı engelleyen Ocon, üç sıra grid cezası aldı!

1s
5
Formula 1

Canlı Anlatım: 70. Yıl Dönümü GP sıralama turları

3s

Son Haberler

TOSFED Dijital heyecanı, Le Mans ayağı ile devam ediyor
tspr

TOSFED Dijital heyecanı, Le Mans ayağı ile devam ediyor

TDPŞ Suzuka: Aytaç Gördös'ten muhteşem performans
tspr

TDPŞ Suzuka: Aytaç Gördös'ten muhteşem performans

TDPŞ Maggiore: Özcan Yılmaz yine ikide iki yaptı!
tspr

TDPŞ Maggiore: Özcan Yılmaz yine ikide iki yaptı!

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor
tspr

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor

TDPŞ Brands Hatch: Özcan Yılmaz iki yarışı birden kazandı
tspr

TDPŞ Brands Hatch: Özcan Yılmaz iki yarışı birden kazandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.