TOSFED Dijital heyecanı, Le Mans ayağı ile devam ediyor

TOSFED'in ilk kez düzenlediği sanal şampiyonada şu ana kadar Red Bull Ring, Sao Paolo, Brands Hatch, İtalya ve Suzuka yarışları gerçekleştirildi. Bu hafta sonu 6. ayak Fransa'nın ünlü La Sarthe pistinde gerçekleşecek.

Yarış bu akşam 21:00'da başlayacak. Yarışlar Motorsport.com Türkiye internet sitesi, Facebook, Youtube ve Twitch hesaplarında ayrıca TOSFED Youtube kanalında ve Red Bull Twitch hesabında canlı olarak yayınlanacak.

La Sarthe Le Mans yarışında Toyota TS050- Hybrid (TGR) Gr.1 araçları kullanılacak.

İlk 5 ayağın ardından Özcan Yılmaz 115 puan ile lider durumda bulunuyor. Onu 108 puan ile Aytaç Gördös takip ediyor.