TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor

TOSFED'in ilk kez düzenlediği sanal şampiyonada şu ana kadar Red Bull Ring, Sao Paolo ve Brands Hatch yarışları gerçekleştirildi. Bu hafta sonu 4. ayak İtalya'nın Autodromo Lago Maggiore pistinde gerçekleşecek.

Yarış bu akşam 21:00'da başlayacak. Yarışlar Motorsport.com Türkiye internet sitesi, Facebook, Youtube ve Twitch hesaplarında ayrıca TOSFED Youtube kanalında ve Red Bull Twitch hesabında canlı olarak yayınlanacak.

Autodromo Lago Maggiore yarışında Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3 araçları kullanılacak.

İlk 3 ayağın ardından Sefa Batuhan Bilgin 64 puanla lider durumda bulunuyor. Onu 60 puanla Özcan Yılmaz, 54 puanla Ali Dinç takip ediyorlar.

Yarışı bu akşam 21:00 itibariyle buradan izleyebilirsiniz.