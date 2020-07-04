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TOSFED Dijital Şampiyonası / TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore / Son dakika

TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor

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TOSFED Dijital heyecanı, İtalya ayağı ile devam ediyor
Ekleyen:
4 Tem 2020 14:43

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası heyecanı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan İtalya ayağı ile devam edecek.

TOSFED'in ilk kez düzenlediği sanal şampiyonada şu ana kadar Red Bull Ring, Sao Paolo ve Brands Hatch yarışları gerçekleştirildi. Bu hafta sonu 4. ayak İtalya'nın Autodromo Lago Maggiore pistinde gerçekleşecek.

Yarış bu akşam 21:00'da başlayacak. Yarışlar Motorsport.com Türkiye internet sitesi, Facebook, Youtube ve Twitch hesaplarında ayrıca TOSFED Youtube kanalında ve Red Bull Twitch hesabında canlı olarak yayınlanacak.

Autodromo Lago Maggiore yarışında Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3 araçları kullanılacak.

İlk 3 ayağın ardından Sefa Batuhan Bilgin 64 puanla lider durumda bulunuyor. Onu 60 puanla Özcan Yılmaz, 54 puanla Ali Dinç takip ediyorlar.

Yarışı bu akşam 21:00 itibariyle buradan izleyebilirsiniz.

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Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3, Gran Turismo Sport

Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3, Gran Turismo Sport
1/5

Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3, Gran Turismo Sport

Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3, Gran Turismo Sport
2/5

Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3, Gran Turismo Sport

Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3, Gran Turismo Sport
3/5

Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3, Gran Turismo Sport

Mazda RX-Vision GT3 Concept Gr.3, Gran Turismo Sport
4/5

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
Etkinlik TDPŞ Raund IV: Autodromo Lago Maggiore
Editör Abdullah Çelik

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