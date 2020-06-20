TOSFED Dijital heyecanı, Brands Hatch ayağı ile devam ediyor

TOSFED'in ilk kez düzenlediği sanal şampiyonada şu ana kadar Red Bull Ring ve Sao Paolo yarışları gerçekleştirildi. Bu hafta sonu ise 3. ayak Brands Hatch pistinde gerçekleşecek.

Yarış bu akşam 22:00'da başlayacak. Yarışlar Motorsport.com Türkiye internet sitesi, Facebook, Youtube ve Twitch hesaplarında ayrıca TOSFED Youtube kanalında ve Red Bull Twitch hesabında canlı olarak yayınlanacak.

Brands Hatch yarışında Volkswagen Scirocco Gr.4 araçları kullanılacak.

İlk 2 ayağın ardından Sefa Batuhan Bilgin 44 puanla lider durumda bulunuyor. Onu 29 puanla Aytaç Gördös, 35 puanla Murat Tüter takip ediyorlar.