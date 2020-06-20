TOSFED Dijital heyecanı, Brands Hatch ayağı ile devam ediyor
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TOSFED Dijital Pist Şampiyonası heyecanı, bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan Brands Hatch ayağı ile devam edecek.
TOSFED'in ilk kez düzenlediği sanal şampiyonada şu ana kadar Red Bull Ring ve Sao Paolo yarışları gerçekleştirildi. Bu hafta sonu ise 3. ayak Brands Hatch pistinde gerçekleşecek.
Yarış bu akşam 22:00'da başlayacak. Yarışlar Motorsport.com Türkiye internet sitesi, Facebook, Youtube ve Twitch hesaplarında ayrıca TOSFED Youtube kanalında ve Red Bull Twitch hesabında canlı olarak yayınlanacak.
Brands Hatch yarışında Volkswagen Scirocco Gr.4 araçları kullanılacak.
İlk 2 ayağın ardından Sefa Batuhan Bilgin 44 puanla lider durumda bulunuyor. Onu 29 puanla Aytaç Gördös, 35 puanla Murat Tüter takip ediyorlar.
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Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
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Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
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Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
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Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
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Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
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Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
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Volkswagen Scirocco Gr.4, Gran Turismo Sport
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor , TOSFED Dijital Şampiyonası
|Etkinlik
|TDPŞ Raund III: Brands Hatch
|Editör
|Abdullah Çelik
TOSFED Dijital heyecanı, Brands Hatch ayağı ile devam ediyor
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