TDPŞ Suzuka: Aytaç Gördös'ten muhteşem performans

Şampiyonanın orta noktasında Suzuka'da her iki yarışı birden Aytaç Gördös kazandı. Böylece kendisi şampiyonada önemli puanlar elde etti.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 5. ayağında Honda Raybrig NSX Concept GT gr2 araçlar kullanıldı.

Pole ve ilk yarış Aytaç Gördös'ün!

Suzuka'daki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Aytaç Gördös, 1:49,710 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Özcan Yılmaz ve Batuhan Bilgin yer aldı.

Yarışın başlamasıyla Aytaç Gördös ile Özcan Yılmaz pozisyonunu korurken Ali Dinç, Batuhan Bilgin'i geçerek 3. sırayı almayı başardı ve ilk tur böyle tamamlandı. İkinci turun başındaysa Özcan Yılmaz ilk virajda aracının kontrolünü kaybederek pist dışına çıktı, olay sonrasında 9. sıraya kadar gerileyerek önemli sıralar kaybetti.

3. turda pit stoplar başladı ve lider grup dahil olmak üzere 6 pilot pite geldi. Pitler sonrasında lider aynı kalsa da, yarışın başında Ali Dinç'e geçilen Batuhan Bilgin pitlerle beraber yerini geri alarak ikinciliğe yükselmeyi başardı.

Yarışın 6. turunun sonuna doğru gelinirken lider grup bir kez daha pite yöneldi. Tam o esnada meşhur 130R virajında Vedat Ali Dalokay, Turan Sezgin'e cesur bir atak girişiminde bulundu ancak temasa engel olamadı. Olay sonrasında Vedat Ali 5. sıraya yükselirken Turan 6. sıraya geriledi.

Aytaç Gördös ilk yarışı baştan sona lider götürdü ve hatasız bir sürüşle kontrol altında devam ettirdiği yarışı 1. sırada noktaladı. Batuhan Bilgin'de problemsiz ve kontrollü sürüşle 2. sırayı almayı başardı.

İlk yarışın son bölümünde 3. sıra için Özcan Yılmaz ve Ali Dinç kıyasıya mücadele içerisindeydiler. Yarışın başında gerilere düşmesine rağmen Özcan Yılmaz iyi toparlanarak yükselmeye devam etti, Ali Dinç ile giriştiği mücadeleyi de Ali'nin hata yapmasıyla beraber kazanarak 3. sırayı elde etmeyi başardı. Ali Dinç ise 4. sırada yarışı noktaladı.

2. yarışta da zafer son sıradan başlayan Aytaç Gördös'ün!

İlk yarışta kazanan Aytaç Gördös, ters grid uygulamasıyla birlikte son sıradan yarışa başlayan isim olurken pole pozisyonundan başlayan isim Emre Can Ünal oldu.

Emre Can Ünal startta yerini korusa da ilk tur tamamlanmadan Oğuzhan Ayhan'a geçildi. Oğuzhan Ayhan 4. tura kadar liderliğini korudu ancak iyi bir yükseliş gerçekleştiren Aytaç Gördös 4. turda liderliği ele geçirdi.

İlk yarışta sırasıyla 2. ve 3. olan Batuhan Bilgin/Ali Dinç ikilisi gerilerden başladığı yarışa çok iyi bir şekilde başladı ve 5. tur tamamlanırken 4 ve 5. sıraya kadar yükseldiler. İlk yarışın galibi Aytaç Gördös o esnada 1. sıradaydı.

5. turda lider gruptaki Murat Tüter ve Batuhan Bilgin hariç herkes pite geldi. Yarışın lideri Aytaç Gördös pit alanında Serkan Çetin'e geçilmesine rağmen bir sonraki tur yerini geri almayı başardı. Ön tarafta pite gelmeyen tek isim olan Murat Tüter'de pite gelince Aytaç Gördös liderliği tekrar aldı ve bir daha bırakmadı.

İkinci yarışı da sondan yükselen Aytaç Gördös böylece kazanmayı başardı. Batuhan Bilgin ilk yarışta olduğu gibi ikinci yarışta da 2. sırayı almayı başarırken, podyumun son basamağına Murat Tüter çıktı ve uzun süren ilk 3 sıra hasretine son verdi.